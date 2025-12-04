Depuratore di Peschiera modello di sostenibilità in America Latina

Esperti dall’America Latina prendono come modello il depuratore di Peschiera del Garda.

Il depuratore di Peschiera del Garda, modello di eccellenza per l’America Latina: una delegazione ha visitato l’impianto gestito da Depurazioni Benacensi. Lo ha fatto per studiare la gestione sostenibile delle acque in Italia.

Il Lago di Garda quindi, è diventato un punto di riferimento internazionale nello studio dei sistemi di gestione idrica sostenibile. Il depuratore di Peschiera, è stato scelto come esempio di eccellenza per una delegazione di esperti provenienti da nove Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Il ciclo dell’acqua: sensibilizzazione comunitaria e trattamento delle acque reflue“, promosso dall’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

Dal Messico all’Argentina: alla scoperta del sistema Garda.

La delegazione, composta da rappresentanti di 12 “Fondos de Agua” – alleanze pubblico-private dedicate alla protezione degli ecosistemi idrici – ha trascorso una settimana in Italia per approfondire i sistemi avanzati di gestione delle risorse idriche. I Paesi coinvolti erano: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Messico e Repubblica Dominicana.

Dopo aver partecipato a conferenze internazionali e visitato impianti del Gruppo Hera in Toscana e Romagna, il gruppo di studio si è concentrato sulle realtà del Lago di Garda.

Tecnologia d’avanguardia e riuso sostenibile.

La tappa del 7 novembre a Peschiera del Garda è stata determinante. All’impianto di Depurazioni Benacensi, gli esperti latinoamericani hanno potuto toccare con mano l’intero processo di depurazione delle acque reflue.

La visita sul Garda ha incluso anche altre due realtà significative: Garda Uno, per approfondire l’utilizzo delle microturbine idroelettriche e la produzione di energia pulita, e Biogarda, per l’innovativo impianto di valorizzazione dei fanghi civili e residui organici, trasformati in fertilizzanti compostati per l’agricoltura.