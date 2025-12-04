La Provincia di Verona onora i nuovi Maestri del Lavoro

Consegnato in Provincia il “Sigillo Scaligero” agli undici nuovi Maestri del Lavoro di Verona.

Undici nuovi “Maestri del Lavoro” insigniti del “Sigillo Scaligero”: la cerimonia si è svolta nela sala rossa della Provincia di Verona. Officiata dal delegato Orfeo Pozzani, ha reso omaggio al merito professionale e ha ricordatodue “stelle alla memoria” dedicate alle vittime del lavoro.

La Provincia di Verona ha celebrato il talento, la dedizione e l’esperienza del mondo del lavoro scaligero consegnando il prestigioso “Sigillo Scaligero” a undici nuovi Maestri del Lavoro. La cerimonia si è svolta nella suggestiva “Sala Rossa” della Provincia, confermando il riconoscimento civico dopo la ricezione della “Stella al Merito del Lavoro” avvenuta lo scorso 2 maggio a Mestre.

Il medesimo riconoscimento è stato conferito anche alla memoria di due caduti sul lavoro, Loris Nadali e Maurizio Curti. Il Sigillo e la pergamena sono stati ritirati, in un momento di grande commozione, dalla vedova di Nadali, Stefania Gallinaro, e dalla compagna di Curti, Stefania Tarocco, accompagnata dalle due figlie.

Il valore del merito e il ruolo per il territorio.

La consegna delle medaglie è stata officiata dal consigliere delegato Orfeo Pozzani (che è anche sindaco di Bovolone), in rappresentanza del presidente Flavio Pasini, assente per impegni a Roma. Erano presenti anche il capo di Gabinetto Filippo Rando e il segretario generale Francesco Corsaro.

Tributo alle vittime sul lavoro.

Il vice console dei Maestri del Lavoro di Verona, Sergio Bazerla, ha rimarcato l’importanza del riconoscimento. “La più alta espressione del lavoro e della sua dignità siete voi, ed il riconoscimento che oggi la Provincia di Verona vi riconosce ne è l’espressione più alta e significativa.”

Particolare enfasi è stata posta sulla consegna del sigillo alla memoria dei due lavoratori caduti. Per sottolineare l’alto valore della “Stella alla Memoria” conferita dal Capo dello Stato a Loris Nadali e Maurizio Curti, era presente anche il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro (ANMIL), il cavaliere Luciano Giovinazzo.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del Consolato di Verona, tra cui il segretario Flavio Sartori, il vice Walter Bighignoli, e diversi consiglieri e membri del gruppo Formazione Scuola Lavoro.