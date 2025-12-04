Doping nel mondo del bodybuilding, perquisizioni anche a Verona

Doping, perquisizioni in corso anche a Verona da parte dei carabinieri del Nas nel mondo del bodybuilding.

Nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, i carabinieri del Nas di Torino e Genova hanno dato

esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti. Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando carabinieri antisofisticazione monetaria.

