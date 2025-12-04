Coldiretti Verona: la benedizione dei mezzi agricoli in Duomo

Coldiretti Verona celebra la giornata del Ringraziamento con Messa e benedizione dei trattori.

Domenica 7 dicembre, Coldiretti Verona onorerà una delle sue tradizioni: la 75esima Giornata Provinciale del Ringraziamento. L’evento, che Coldiretti celebra in tutta Italia dal 1951, è un momento di profondo significato spirituale, sociale ed economico per l’intero comparto agricolo scaligero.

La Giornata è l’occasione per esprimere gratitudine per i frutti del raccolto appena concluso e per invocare la benedizione sulla nuova annata agraria. Rappresenta anche un’importante riflessione sul ruolo cruciale che l’agricoltura svolge nell’economia locale, sul suo impegno sociale e sulla fondamentale attenzione alla tutela del paesaggio e dell’ambiente. Per questi motivi, la ricorrenza vede una nutrita partecipazione sia da parte dei fedeli veronesi che delle massime istituzioni cittadine.

Il programma.

L’appuntamento è fissato in Piazza Duomo, dove la manifestazione prenderà il via alle ore 10:30 con il tradizionale raduno dei mezzi agricoli.

Il momento centrale della giornata sarà la Santa Messa solenne, con inizio alle ore 11:00, che sarà officiata da Domenico Pompili, vescovo di Verona. La liturgia sarà arricchita dalle esecuzioni musicali delle Corali “Schola Cantorum S. Andrea” di Sommacampagna e “Virgilio Lorenzi” di Trevenzuolo.

Come vuole la consuetudine, un passaggio di particolare impatto emotivo sarà la processione offertoriale, dove i cesti ricolmi dei prodotti della terra verranno portati all’altare. A simboleggiare l’importanza della zootecnia, pilastro dell’agricoltura veronese, la processione sarà chiusa dalla presenza simbolica di un agnellino.

Al termine della celebrazione eucaristica, intorno alle ore 12:00, il vescovo Pompili uscirà sul sagrato del Duomo per impartire la solenne benedizione dei mezzi agricoli. Seguiranno i saluti istituzionali, accompagnati dalle musiche del corpo bandistico “Arrigo Boito” di Verona.