Ri-Ciak, torna il cinema nei quartieri di Verona: il programma

Con Ri-Ciak torna il cinema nei quartieri di Verona: l’occasione è promossa dalla prima Circoscrizione. Ecco il programma.

Ri-Ciak, il progetto di cinema di comunità nato per portare cultura, vicinanza e intrattenimento nei quartieri della città ripropone anche quest’anno l’iniziativa “Come in famiglia: il cinema di quartiere che crea comunità”. Un’occasione, promossa dalla Circoscrizione 1^, per incontrarsi, conoscersi e vivere un’esperienza culturale accessibile a tutti.

I film in programma.

Il primo appuntamento sarà sabato 6 dicembre alle 15.30 alla Fevoss di via Santa Toscana 9 con il film Il maestro che promise il mare, ispirato a una storia vera che racconta il coraggio di un maestro capace di trasformare un sogno in eredità. I posti disponibili sono 80. L’ingresso è gratuito.

Domenica 14 dicembre alle 16 in sala Da Lisca di via Interrato dell’Acqua Morta 54 a Piazza Isolo verrà proiettato il film d’animazione Inside Out, un’avventura emozionante, divertente ed educativa, perfetta per grandi e piccoli. I posti disponibili sono 40. L’ingresso è gratuito. Per prenotare chiamare il 349 5378029 o inviare una mail a cinemariCiak@gmail.com.

Sabato 20 dicembre alle 16 in sala D’Azeglio in Circonvallazione Maroncelli 8/B a San Zeno il terzo e ultimo appuntamento con il film d’animazione Flow, racconto onirico e visivamente unico, un’esperienza poetica adatta a tutte le età. I posti disponibili sono 40 posti. L’ingresso è gratuito. Per prenotare chiamare il 349 5378029 o inviare una mail a cinemariCiak@gmail.com.

“E’ il secondo anno di un progetto sperimentale che punta a mettere a terra eventi di cinema diffuso in favore della cittadinanza, con una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini e ragazzi – spiega il consigliere della 1^ Circoscrizione Andrea Avanzi –. Opportunità promossa dalla Circoscrizione 1^ per accrescere il senso di aggregazione e partecipazione sociale della comunità veronese”.