Natale a Villafranca: fino al 6 gennaio una cascata di eventi

Villafranca, il Castello Scaligero cuore del Natale: il calendario di eventi per le feste.

Villafranca di Verona si prepara per le festività di Natale con un programma ricco e variegato che trasformerà il borgo scaligero in un villaggio natalizio. Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il centro storico offrirà un calendario di eventi che uniscono storia, arte e divertimento per tutta la famiglia.

Il Castello Scaligero: cuore della magia.

Il cuore delle festività sarà il Castello Scaligero, che aprirà le sue porte con orari ampliati per permettere ai visitatori di ammirare salette e camminamenti storici. La vera attrazione sarà in piazza Castello: la Grande Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio, attiva fino al 6 gennaio, promette di essere il punto di ritrovo per grandi e piccini. All’interno del Vallo del Castello, dal 5 dicembre, i visitatori potranno intraprendere un viaggio nella tradizione con una suggestiva Mostra Presepiale, affiancata dalla Quarta Mostra del Presepio tradizionale e artistico nella Cantoria del Castello e nella Chiesa del Cristo Re.

Musica, arte e tradizione.

L’Officina D’arte Miconti ospiterà due mostre di grande fascino: “Pennellate Poetiche” (1-19 dicembre) e “Astrazione Figurativa” (20 dicembre-7 gennaio). La musica riempirà chiese e piazze, dalla Rassegna Corale del 7 dicembre al Concerto di Musiche Natalizie con il sassofonista Enrico Bentivoglio il 21 dicembre a San Rocco. Appuntamento imperdibile è il tradizionale Concerto di Capodanno il 1° gennaio nel Duomo, con le più belle pagine operistiche.

Non mancheranno i momenti dedicati agli acquisti e alla tradizione: il Mercatino di Natale in Via Pace si terrà dal 20 al 26 dicembre, mentre il Mercatino dell’Antiquariato animerà il centro storico il 14 dicembre. La vigilia di Natale, l’atmosfera sarà scaldata dalle melodie antiche degli zampognari nel centro storico.

La magia per i bambini e Capodanno.

I bambini saranno i veri protagonisti, con l’arrivo di Santa Lucia il 7 dicembre, l’intrattenimento dell’Elfo di Babbo Natale in diverse date e gli spettacoli della Compagnia I Gotturni. Inoltre, un pomeriggio speciale sarà dedicato al Capodanno dei bambini il 31 dicembre.

Infine, la sera del 31 dicembre, Villafranca saluterà il 2025 in grande stile. Dalle 22:00 all’01:00, Corso Vittorio Emanuele ospiterà la Festa di Capodanno coronata da uno spettacolare show di fuochi d’artificio.