Betoniera si rovescia nel sottopasso: autista salvo, traffico in tilt

Una betoniera si è rovesciata nel sottopasso a San Martino Buon Albergo: autista salvo, in tilt la viabilità nell’est veronese.

Betoniera rovesciata nel sottopasso e viabilità in tilt in tutto l’est veronese. Poco dopo le 13.30 di oggi, mercoledì 3 dicembre, due squadre di vigili del fuoco sono intervenute per soccorrere un autista che si era capovolto con la betoniera all’interno di un sottopasso stradale. L’incidente è avvenuto in via Maglio a San Martino Buon Albergo in un punto in cui la viabilità ordinaria passa sotto autostrada e tangenziale.

Personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e quello proveniente con autogru da Verona hanno soccorso il conducente ferito, già uscito in maniera autonoma dalla cabina schiacciata, e affidato alle cure del Suem118. Le operazioni di raddrizzamento e messa in sicurezza del mezzo, carico di calcestruzzo, si sono rivelate piuttosto complesse per la limitata possibilità di lavoro in altezza data dalla posizione del camion nel tunnel; le squadre sono rientrate dopo le 17. Sul posto anche Polstrada per rilievi di competenza.