Torna la Marcia del giocattolo, la corsa solidale nel cuore della città

Lunedì 8 dicembre a Verona torna la Marcia del Giocattolo, storica manifestazione sportiva e solidale organizzata dall’Associazione Straverona e giunta quest’anno alla sua 48ª edizione. Una mattinata di festa, amicizia e movimento, dove la passione per la corsa incontra la solidarietà, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini che ne hanno più bisogno.

È #unpontedamore lo slogan scelto per questa nuova edizione della manifestazione, nel desiderio di creare connessioni autentiche che avvicinino persone, storie e sensibilità diverse.

“Un momento aggregativo e di socializzazione che fa ormai parte dei ricordi e della storia della città – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni – oltre ad essere un’importante opportunità di fare del bene a chi ne ha più bisogno, in questo caso l’Abeo, a cui saranno devoluti i fondi raccolti durante l’iniziativa. Un gesto prezioso volto ad aiutare i bambini che soffrono di più in questo momento, che sono ricoverati negli ospedali o che stanno seguendo delle difficili terapie”.

Il legame con Abeo.

La corsa, nata con lo spirito di donare un momento di gioia ai bambini, rinnova infatti il legame con Abeo Odv Onlus – Associazione Bambino Emopatico Oncologico, che da anni accompagna e sostiene le famiglie dei piccoli pazienti seguiti dal Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Aoui di Verona. L’intero ricavato netto della manifestazione sarà destinato a finanziare i progetti di accoglienza e assistenza portati avanti dall’associazione.

L’edizione 2025 porterà con sé un’importante novità: la nuova location di piazza Arsenale, che ospiterà la partenza e l’arrivo di tutte le gare. I percorsi, completamente pianeggianti, si snoderanno nel cuore del centro storico di Verona, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per vivere la città in un’atmosfera festosa e solidale.

Il format della manifestazione resta fedele alla tradizione e propone tre diversi momenti: alle ore 9 partirà la gara competitiva FAST di 10 chilometri, inserita nel calendario del circuito Verona con la corsa e riservata agli atleti tesserati FIDAL, Runcard o EPS in possesso di certificato medico agonistico; cinque minuti più tardi, alle 9.05, prenderà il via la CLASSICA ludico-motoria, aperta a tutti e proposta nei percorsi da 5 e 10 chilometri; infine, alle ore 10, sarà la volta della FAMILY, il momento più gioioso e partecipato, con un tracciato di circa 2 chilometri dedicato alle famiglie e ai bambini in età scolare. Lungo i percorsi non mancheranno punti di animazione con musica e DJ, mentre all’arrivo sono previste attività ludiche e momenti di animazione per i bambini nel parco giochi di Piazza Arsenale.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficialewww.marciadelgiocattoloverona.it. Gli atleti della gara FAST potranno iscriversi fino al 7 dicembre 2025, mentre per i partecipanti alle formule CLASSICA e FAMILY sarà possibile registrarsi anche il giorno stesso della manifestazione, a partire dalle ore 8 in piazza Arsenale.

Per le iscrizioni, il giorno 7 dicembre sarà attivo un punto iscrizioni inpPiazza Arsenale dalle 14 alle 17. Altri punti di iscrizione sono indicati sul sito della manifestazione. Sono previste quote agevolate per i gruppi tesserati FIDAL, UISP, FIASP, UMV. Come da tradizione tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara e i bambini anche un giocattolo.

Modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8.30 alle ore 11 dell’8 dicembre, e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, viene istituito il divieto di transito dei veicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, nelle vie e piazze sotto elencate:

PERCORSO DA KM 10 FAST con partenza dalle ore 09.

PARTENZA: Piazza Arsenale, Lungadige Campagnola, Piazzale Luigi Cadorna, Via IV Novembre, Via Francesco Anzani, Via Rovereto, Via Prato Santo, Lungadige Giacomo Matteotti, Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Via Ponte Pietra, Via Achille Forti, Via Francesco Emilei, Via San Michele alla Porta, Piazzetta Sant’Eufemia, Via Dietro Sant’Eufemia, Via Cadrega, Via Sole, Lungadige Panvinio, Via Armando Diaz, Corso Cavour, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Via San Zeno in Oratorio, Rigaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, Via Del Bersagliere, Vicolo Porton Rosso, Via Tomaso Da Vico, Piazza Corrubio, Via San Giuseppe, Via Antonio Rosmini, Vicolo San Bernadino, Via Quirico Filopanti, Via Aurelio Saffi, Via Luigi Lenotti, Piazza Pozza, Via Porta San Zeno, Piazza Bacanal, Via Lega Veronese, Via Tomaso Da Vico, Via Torretta, Via Porta Catena, Ponte Catena, Lungadige Cangrande, Piazza Arsenale – ARRIVO

PERCORSO DA KM 5 CORSA CLASSICA con partenza 09.05.

PARTENZA: Piazza Arsenale, Lungadige Campagnola, Piazzale Luigi Cadorna, Via IV Novembre, Via Francesco Anzani, Via Rovereto, Via Prato Santo, Lungadige Giacomo Matteotti Lungadige, San Giorgio, Ponte Pietra, Via Ponte Pietra, Via Achille Forti, Via Francesco Emilei, Via San Michele alla Porta, Piazzetta Sant’Eufemia, Via Dietro Sant’Eufemia, Via Cadrega, Via Sole, Lungadige Panvinio, Via Armando Diaz, Corso Cavour, Corso Castelvecchio, Ponte di Castelvecchio, Piazza Arsenale – ARRIVO

PERCORSO 2 KM della FAMILY RUN con partenza dalle ore 10.

PARTENZA : Piazza Arsenale, Lungadige Campagnola, Lungadice Matteotti, Ponte Garibaldi, Lungadige Panvinio, Riva San Lorenzo, Vicolo Calcina, Corso Cavour, Corso Castelvecchio, Ponte di Castelvecchio, Piazza Arsenale – ARRIVO

Sempre l’8 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e comunque fino a fine esigenze, viene istituito un corridoio di 1 mt su Ponte Catena nella corsia destra da viale Cristoforo Colombo a L.ge Cangrande, il traffico pedonale deve essere separato da quello veicolare, con il posizionamento di transenne.