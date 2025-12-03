Lavori finiti in anticipo, corso Porta Nuova riapre due giorni prima

Terminati in anticipo i lavori di Acque Veronesi su corso Porta Nuova: da giovedì 4 dicembre strada riaperta al traffico.

Dopo il caos di questi primi giorni della settimana, una buona notizia per i veronesi: i lavori di asfaltatura di Acque Veronesi su corso Porta Nuova, che sarebbero dovuti durare tutta la settimana, sono terminati in anticipo rispetto al previsto. E di conseguenza la strada riaprirà regolarmente a partire da domani, giovedì 4 dicembre.

La conferma arriva dall’assessore alle Strade Federico Benini: “Abbiamo terminato in anticipo (lavorando anche in notturna) l’asfaltatura di corso Porta Nuova. Stiamo completando ora la segnaletica. Tempo “dell’asciugatura” e a breve sarà riaperta la strada”.