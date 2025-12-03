Sale sul bus senza biglietto, scappa inseguita dai controllori e alla fine viene raggiunta e arrestata dalla polizia di Verona.

Sale sul bus senza biglietto, scappa dai controllori e viene arrestata dalla polizia. Ieri pomeriggio, martedì 2, intorno alle ore 14.50, una 28enne originaria della Costa d’Avorio è stata arrestata dalla polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato un autoveicolo di servizio.

La donna era salita su un autobus pubblico senza biglietto e, quando i controllori le hanno chiesto di esibire il titolo di viaggio, ha tentato di fuggire. I poliziotti delle Volanti, sollecitati dalla chiamata della centrale operativa, sono intervenuti in via Oberdan dove hanno raggiunto la giovane che era inseguita dai controllori.

La 28enne, priva di documenti, si è subito rifiutata di declinare le proprie generalità e, mentre stava per essere fatta salire sull’auto di servizio per l’accompagnamento in Questura, ha opposto resistenza, scagliandosi contro i poliziotti e colpendoli ripetutamente. Durante la colluttazione la donna, oltre a percuotere, mordere e tentare di sfilare l’arma a uno degli agenti delle Volanti, nel tentativo di ovviare l’accompagnamento ha danneggiato l’autoveicolo di servizio.

Una volta giunti in ufficio e dopo gli accertamenti di rito, la giovane è stata arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. A seguito delle ferite riportare, uno dei tre poliziotti intervenuti è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso dal quale è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.