Scoperta dai carabinieri forestali di Verona una discarica abusiva a cielo aperto di rifiuti urbani e speciali: nove persone denunciate.

I militari del Nucleo carabinieri Forestale di Verona hanno scoperta una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, dove in modo consistente e sistematico, venivano abbandonati rifiuti speciali e urbani.

Per la durata di tre mesi hanno quindi monitorato con l’impiego di dispositivi di videoripresa l’area di Strada delle Trincee, nel Comune di Verona, scoprendo così che da giugno a settembre nove persone, accomunate dallo stesso intento, riversavano svariati e pericolosi rifiuti, provocando così un rapido degrado dell’area interessata, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

I soggetti colti nell’atto di abbandonare i rifiuti, venivano quindi identificati e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona per la violazione di specifiche norme del Testo Unico Ambientale.