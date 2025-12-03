Quali sono le migliori scuole superiori di Verona e provincia secondo la classifica 2025 di Eduscopio.

Le migliori scuole superiori di Verona e provincia secondo Eduscopio.it: sono state infatti pubblicate le classifiche annuali delle scuole superiori italiane, basate su dati oggettivi relativi agli esiti post-diploma. Anche per la provincia di Verona, l’analisi si concentra su due aspetti chiave: l’occupazione dei diplomati (per chi entra direttamente nel mondo del lavoro) e il successo negli studi universitari (per chi prosegue con l’istruzione superiore).

Eduscopio calcola l’indice di occupazione come la percentuale di diplomati che hanno lavorato almeno sei mesi nei due anni successivi al diploma, tra coloro che non si sono immatricolati all’università. Per gli esiti universitari, invece, valuta crediti acquisiti, voti medi e regolarità negli studi. I dati derivano da fonti ministeriali e universitarie, offrendo uno sguardo realistico sulle performance delle scuole. Vediamo i dettagli per i principali indirizzi.

Esiti lavorativi: le scuole che preparano meglio al mondo del lavoro.

Per gli Istituti Tecnici Economici, il Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano si conferma al primo posto nel 2025 con un tasso di occupazione del 75,01%, seppur in calo rispetto all’82% del 2024. Segue il Leonardo da Vinci di Cerea (74,57%), stabile, e il Lorgna-Pindemonte di Verona (72,65%). Notevoli avanzamenti per il Romano Guardini (paritario) di Verona, che sale dal quarto al quarto posto con un miglioramento dal 65% al 70,27%. In coda alla top 10 entra il Marco Polo di Verona (59,74%), mentre esce il Luigi Einaudi.

Negli Istituti Tecnici Tecnologici, il Silva-Ricci di Legnago balza in testa con il 74,15%, superando il Carlo Anti di Villafranca di Verona (sceso al sesto posto). Il Galileo Ferraris di Verona è secondo (72,51%), seguito dal Guglielmo Marconi (71,88%). Gli istituti paritari come San Zeno e Don Bosco mantengono posizioni solide, con tassi intorno al 70-71%. Interessante il calo del Calabrese-Levi, che passa dal settimo all’ottavo posto.

Per gli Istituti Professionali Servizi, l’Angelo Berti di Verona guida con il 71,55%, in crescita dal 67% del 2024. Il Marie Curie di Garda è secondo (70,58%), e il Luigi Carnacina di Bardolino terzo (68,58%). Il Carlo Anti sale dal quarto al quinto, mentre lo Stefani-Bentegodi di Isola della Scala scende al settimo.

Negli Istituti Professionali Industria e Artigianato, il Giovanni Giorgi di Verona domina con il 78,75%, in lieve aumento. L’Enrico Fermi segue al 68,89%, e il Michele Sanmicheli al 51,64%. Solo quattro istituti in classifica, con il Giuseppe Medici di Legnago in fondo.

Questi dati sottolineano come gli istituti tecnici e professionali di Verona offrano percorsi efficaci per l’inserimento rapido nel lavoro, con tassi medi superiori al 60% in molti casi.

Esiti universitari: le scuole che preparano al percorso accademico.

Passando agli esiti universitari, inevitabilmente sono i licei a dominare le classifiche, preparando gli studenti per le carriere accademiche.

Nel Liceo Classico, lo Scipione Maffei di Verona resta primo, seguito dall’Educandato Statale agli Angeli (secondo nel 2025, quarto nel 2024). L’Enrico Medi di Villafranca è terzo, e il Don Nicola Mazza (paritario) scende dal secondo al quinto. Solo sette istituti in lista, con il Guarino Veronese di San Bonifacio stabile al settimo.

Per il Liceo Scientifico, il Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano conferma la leadership, davanti all’Enrico Medi di Villafranca e al Giovanni Cotta di Legnago. Il Galileo Galilei di Verona è quarto, mentre l’Angelo Messedaglia scende al quinto. Tra le novità, il Marie Curie di Garda entra in decima posizione.

Nel Liceo Scientifico Scienze Applicate, il Galileo Galilei guida, seguito dal Copernico-Pasoli di Verona. Il Calabrese-Levi sale al terzo, superando l’Angelo Messedaglia (settimo).

Per il Liceo Scientifico Sportivo, ancora il Galileo Galilei in testa, con il Leonardo da Vinci di Cerea secondo e il Giovanni Cotta terzo. Solo sette istituti, con il Sacra Famiglia (paritario) di Brenzone sul Garda stabile al settimo. Nel Liceo Scienze Umane, l‘Enrico Medi è primo, seguito dal Carlo Montanari di Verona. Il Guarino Veronese scende al quarto.

Per l’Opzione Economico-Sociale del Liceo Scienze Umane, l‘Enrico Medi guida, con il Calabrese-Levi secondo. Nuovo ingresso per il Campostrini (paritario) di Verona all’ottavo posto. Nel Liceo Linguistico, il Galileo Galilei è primo, con il Calabrese-Levi secondo (salito dal quinto). Il Copernico-Pasoli scende al terzo.

Per l’Istituto Tecnico Economico, il Calabrese-Levi è in testa, seguito dal Luciano Dal Cero di San Bonifacio (salito dal ottavo al secondo). Il Copernico-Pasoli è terzo.

Nell‘Istituto Tecnico Tecnologico, il Cangrande della Scala di Verona balza al primo posto, superando il Calabrese-Levi (non più in top). Il Guglielmo Marconi è secondo. Infine, per il Liceo Artistico, solo un istituto: il Liceo Artistico di Verona, primo in entrambe le edizioni.