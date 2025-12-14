Alle Guardie Zoofile Oipa affidata la tutela degli animali di Verona

Alle Guardie Zoofile dell’Oipa di Verona è stato affidato il servizio di vigilanza per la tutela degli animali.

Alle Guardie Zoofile dell’Oipa di Verona è stato affidato il servizio di vigilanza per la tutela degli animali. Con il nuovo affidamento, di durata triennale, il Comune riconferma così tramite nuova convenzione il già positivo rapporto che intercorre, sottolinea palazzo Barbieri, “con questa realtà, composta da soggetti qualificati, in grado di realizzare sia attività di formazione/informazione che di vigilanza”.

Ad illustrare l’avvio del nuovo importante affidamento è stato il consigliere comunale con delega alla Tutela e al Benessere degli Animali Giuseppe Rea. Presenti per la direzione ambiente e transizione ecologica del Comune Carlo Nenz e il comandante Guardie Zoofile Oipa di Verona Massimiliano D’Errico.

“E’ per merito soprattutto di volontarie e volontari – sottolinea il consigliere Giuseppe Rea –, che mettono a disposizione il loro tempo, amore e risorse e grazie alle associazioni animaliste che operano sul nostro territorio, che è possibile prendersi cura dei ‘più deboli tra i deboli’. Avere attenzione verso i nostri animali significa prendersi cura di noi stessi. Il Comune è impegnato su diversi fronti proprio per assicurare i loro diritti e il loro benessere e la convenzione con le Guardie Zoofile dell’Oipa di Verona fa parte di quelle fondamentali progettualità portate avanti proprio per garantirne la sicurezza e l’incolumità”.

Le competenze delle Guardie Zoofile dell’Oipa di Verona.

La formazione/informazione e sensibilizzazione su tematiche relative alla tutela e al benessere degli animali; l’organizzazione ed effettuazione di attività di controllo del territorio comunale: anagrafe canina, abbandoni, situazione di randagismo periferico, attuazione del regolamento di tutela animale in relazione al Decreto di nomina; il controllo su colonie feline; il controllo sulla corretta gestione degli animali d’affezione sia in aree private che in aree pubbliche (es. passeggio con cane al guinzaglio, raccolta degli escrementi, ecc); il controllo rispetto divieto di alimentazione dei colombi.