Con le festività scatta il piano “Natale sicuro”: i carabinieri di Verona mettono sotto controllo i luoghi più a rischio.

Con l’avvio delle festività natalizie è scattato a Verona il piano straordinario di controllo del territorio “Natale sicuro”, che coinvolge tutti i carabinieri del Comando provinciale con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante il periodo delle vacanze. Il dispositivo interessa l’intera provincia e vede impegnati oltre mille militari delle 51 Stazioni e delle 6 Compagnie, supportati dai reparti radiomobili, dal 4° Battaglione Veneto, dai carabinieri forestali e dai reparti specializzati Nas e Nil.

I controlli sono stati intensificati nelle aree a maggiore affluenza, come vie dello shopping, mercatini natalizi, centri commerciali, luoghi di culto, siti culturali, locali di intrattenimento e nodi del trasporto pubblico, con pattuglie a piedi, in auto, in moto e in abiti civili. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione dei reati predatori, allo spaccio di droga e alla tutela delle abitazioni lasciate incustodite durante le vacanze.

Tra le priorità anche la sicurezza stradale: nelle ultime settimane sono stati controllati oltre mille veicoli e identificate più di 1.700 persone, con numerose sanzioni per guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare al volante. Proseguono inoltre i controlli sui soggetti sottoposti a misure cautelari, che hanno già portato a diversi arresti per evasione.

In particolare, oltre 1.069 mezzi di trasporto sono stati sottoposti a controllo, circa 1.718 le persone identificate e, a seguito di accertamenti alcolemici, ben 64 gli automobilisti sanzionati poiché trovati con un tasso alcolemico superiore al 1,5 grammi per litro (g/l), con età variabile dai 24 ai 50 anni, decurtando loro oltre 70 punti e sospendendogli la patente da 6 mesi a 1 anno.

Operazione antidroga a Legnago.

Intensa anche l’attività dicontrasto allo spaccio di stupefacenti, con operazioni che hanno portato a sequestri e arresti, tra cui una rilevante operazione antidroga a Legnago. L’operazione effettuata il primo dicembre ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 49enne di origini siciliane e alla denuncia in stato di libertà una 26enne veronese, gravemente indiziati di coltivazione e detenzione illegale di sostanza stupefacente.

Durante tutto il periodo natalizio continueranno infine i controlli a tutela dei consumatori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Verona rinnovano l’invito a contattare il 112 in caso di necessità.