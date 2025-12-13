In casa di un 49enne a Legnago trovata dai carabinieri una serra di marijuana: lui va in carcere, denunciata una 26enne.

Ha una serra di marijuana in casa: un’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Legnago ha portato, il 1° dicembre, all’arresto in flagranza di un 49enne di origini siciliane e alla denuncia a piede libero di una 26enne veronese. I due sono gravemente indiziati di coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da un’attività investigativa avviata dal Nucleo operativo e radiomobile dell’Arma, con servizi di controllo del territorio, in particolare nell’area dell’ospedale di Legnago. In esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Verona, i militari, con il supporto del Nucleo cinofili di Torreglia (Padova), hanno perquisito l’abitazione del 49enne.

All’interno dell’appartamento è stata scoperta una stanza adibita a serra, con 39 piante di marijuana alte circa un metro e mezzo, oltre a tutta l’attrezzatura necessaria alla coltivazione. Rinvenuti anche circa 4 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta per la vendita, un bilancino di precisione e 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto nel carcere di Montorio, mentre la giovane è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio.