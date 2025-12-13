Incidente con fuga a Verona, in via Torbido: auto guidata da una donna taglia la strada a una moto e scappa. Scattate le ricerche.

Taglia la strada a una moto e scappa: l’incidente con fuga è successo poco dopo le cinque di questa mattina, sabato 13, in via Torbido, all’incrocio con via Giolfino, a Verona. Una Mercedes, condotta da una donna, avrebbe tagliato la strada a una moto Honda, causando l’impatto con il centauro.

Il motociclista, un uomo di 43 anni, è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato al Polo Confortini, dove i sanitari gli hanno diagnosticato una frattura al braccio e diverse lesioni.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano che, subito dopo l’urto, la donna alla guida dell’auto è scesa dal veicolo per poi risalire pochi istanti dopo, allontanandosi rapidamente in direzione di ponte Aleardi senza prestare soccorso.

Gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale hanno avviato le ricerche della proprietaria dell’auto, una 29enne residente a sud di Verona, al momento senza esito. La donna dovrà rispondere di lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e dall’omissione di soccorso. L’invito delle autorità è quello di presentarsi quanto prima al Comando della polizia locale di via del Pontiere.