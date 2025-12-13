Incidente con tre mezzi coinvolti, un furgone e due auto, nel sottopasso di via Città di Nimes a Verona: nessun ferito.

Non solo l’incidente con fuga della guidatrice in via Torbido: la polizia locale di Verona segnala anche un frontale tra un autocarro Fiat Iveco e due auto, una Fiat Panda e una Daewoo Matiz, avvenuto nel sottopasso di via Città di Nimes nella mattinata di oggi, sabato 13 dicembre. A causa dello schianto il sottopasso è rimasto bloccato per quasi un’ora. Nessuno dei coinvolti è rimasto fortunatamente ferito.

Salgono così a 1586 i sinistri rilevati nel capoluogo dalla polizia locale di Verona da inizio anno, con due decessi, entrambi pedoni, un dato così basso mai verificatosi prima da quando esistono le statistiche Istat. Negli ultimi sette giorni gli agenti hanno ritirato undici patenti per l’uso del cellulare alla guida.