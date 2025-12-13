Va in scena fino al 6 gennaio Gardaland Magic Winter: la magia del Natale tra le novità dell’anno e le origini del Parco.

Gardaland Magic Winter torna fino al 6 gennaio 2026 trasformando il Resort in un mondo incantato tra luci, attrazioni e novità. L’edizione di quest’anno punta su esperienze immersive per tutte le età, a partire dal tunnel luminoso che introduce i visitatori nell’atmosfera natalizia.

Tra le principali novità spiccano Slitte in Festa, mini-slitte elettriche per i più piccoli, e Turbo Ice, pista da drifting su superficie effetto ghiaccio dedicata ai ragazzi dai 6 anni. Debutta anche la Crystal Globe, una gigantesca “palla di neve” geodetica dove ballare e divertirsi tra centinaia di palloncini.

Alle origini del Parco.

Il programma di spettacoli omaggia le origini del Parco: torna il mitico Uan con “Operazione Natale”, mentre al Gardaland Theatre va in scena il varietà anni ’70 “Fantastico Natale – The Christmas TV Special”.

Oltre alle nuove proposte, restano protagoniste le attrazioni simbolo del Parco e le aree dedicate ai più piccoli, come Peppa Pig Land e le avventure family-friendly. Immancabile l’incontro con Babbo Natale, tra letterine e scenografie innevate.

Ricca anche l’offerta food, con specialità invernali e prodotti esclusivi, dalle cioccolate artigianali ai mini-pandorini personalizzabili. Al calar della sera, il Parco si accende con Sparkiling, lo spettacolo dell’Albero di Prezzemolo.

Durante dicembre, Sea Life Aquarium propone attività a tema e una suggestiva barriera corallina realizzata con oltre 15.000 mattoncini Lego®. Per chi vuole prolungare la magia, gli hotel a tema del Resort offrono soggiorni immersivi tra fiabe e avventura.

Con la stagione del 50° anniversario ormai al termine, Gardaland anticipa già novità per il 2026, promettendo nuove esperienze ad alto tasso di divertimento.