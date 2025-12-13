Malcesine tra i borghi più ricercati sul web: tra le località veronesi anche San Giorgio Ingannapoltron e Borghetto sul Mincio.

Malcesine conquista il web e si conferma regina del turismo online: il borgo gardesano è infatti la località più ricercata del Veneto sul web e rientra nella top ten nazionale dei borghi italiani più cliccati. A certificarlo è l’edizione 2025 dello studio “Borghi italiani online” commissionato da Telepass, che ha analizzato i dati di ricerca del 2024, premiando Malcesine come vero traino della provincia di Verona e dell’intera regione.

Il Veneto piazza ben undici borghi nella classifica nazionale e Malcesine supera anche i confini italiani: è la località più ricercata in Germania e nel Regno Unito, oltre a comparire nella top ten in Spagna e Svizzera. Tra le mete veronesi più gettonate online figurano anche San Giorgio Ingannapoltron, frazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella, e Borghetto sul Mincio, nel comune di Valeggio.

Dall’analisi dei trend emerge una forte stagionalità: Malcesine domina le ricerche tra maggio e settembre, grazie alla sua posizione unica tra il lago di Garda e il monte Baldo. Un successo che si inserisce in un quadro più ampio di crescita dell’interesse verso i borghi italiani: quasi 210 milioni di ricerche complessive negli ultimi quattro anni, di cui 94 milioni nel solo 2024, con un aumento del 52% rispetto all’anno precedente. Ancora più marcata la crescita per i borghi veneti, che nel 2024 hanno registrato un +80,6% di ricerche, confermando il territorio veronese e regionale come protagonista del turismo digitale.