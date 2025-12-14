Incidente mortale in autostrada A4 all’altezza di Verona sud: morta una donna, due i feriti. Traffico deviato e chilometri di coda.

Incidente mortale lungo l’autostrada A4 nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre: intorno alle 15.30 due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, all’altezza del casello di Verona sud, in direzione Milano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118. Drammatico il bilancio dello scontro: una persona, una donna di 61 anni residente nel Milanese, è morta e altre due sono rimaste ferite, e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Non sarebbero in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria a Verona est.

++ notizia in aggiornamento ++