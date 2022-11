Tezenis Verona ko all’overtime, il derby dell’Adige è di Trento

All’Agms forum, Dolomiti Energia Trentino batte Tezenis Verona 92 a 86.

Peccato. La Tezenis Verona cade tra le mura amiche di casa dell’Agsm forum, dopo una gara combattuta e che ha visto i gialloblù in vantaggio per quasi tutta la durata della partita. Dolomiti Energia Trentino fa suo il derby dell’Adige vincendo all’overtime 92 a 86. Nonostante i 20 punti di Cappelletti, la Tezenis Verona trova la quinta sconfitta consecutiva contro una squadra molto solida e con grande impatto al rimbalzo. Un plauso comunque ai ragazzi di Ramagli che non si sono mai dati per vinti, e che hanno saputo tenere in mano le redini del gioco per gran parte del match.

Verona apre la gara con la tripla di Holman ma i liberi di Spagnolo portano avanti Trento sul 6-7. Tripla del neo acquisto gialloblù Sanders e Cappelletti segna il 12-8. Flaccadori e Spagnolo pareggiano subito i conti mentre Anderson conquista tre liberi, e fa 3 su 3. Con le triple di Cappelletti e Anderson i padroni di casa volano a +7. Dalla distanza risponde Flaccadori, Forray replica a Imbrò, ma i liberi di Johnson chiudono il primo quarto sul 30-24 per la Tezenis.

Secondo quarto che si apre con la schiacciata di Holman, due punti di Spagnolo, poi molti errori da una parte e dall’altra. I gialloblù vanno a segno con la tripla di Senders, due punti di Casarin e ancora lo stesso Sanders. Lockett sblocca i suoi, ma Smith mantiene le distanze. Lockett ancora a canestro, i padroni di casa rispondono con i liberi di Smith. Trento trova la tripla di Grazulis, Johnson risponde da due. Lockett e Flaccadori accorciano ma Anderson tiene il +10. Johnson chiude il parziale sul 50 a 39.

Anderson apre il terzo quarto, tiro libero di Smith, Trento si fa vedere con Grazulis. Cappelletti appoggia e segna, Spagnolo risponde con un tiro da tre e due liberi. Spagnolo riduce le distanze, Atkins da tre porta Trento a -4. Errore di Cappelletti, Spagnolo va a canestro in schiacciata. Due su due di Cappelletti dai liberi, arresto e tiro da tre di Lockett per il meno 1. Anderson fa 1 su 2 dalla lunetta, Mattia Udom pareggia i conti (58-58). Johnson riporta avanti Verona, Crawford risponde. Imbrò piazza due liberi, Spagnolo invece ne fa 1 su 2. Mattia Udom mette a segno il canestro del 62 a 62.

Quarto parziale che si apre nel segno gialloblù con i due punti di Holman ma Crawford risponde. Lo stesso porta avanti Tranto, ma Sanders piazza il controsorpasso. Spagnolo riporta avanti gli ospiti con un tiro da 2 punti, ma ancora Sanders sigla il +2. Anderson sbaglia da 3, poi va a segno da 2. Verona allunga sul +4. Atkins accorcia, Cappelletti e Anderson piazzano due triple. Trento si riavvicina con Lockett, Atkins mette due liberi, Anderson e Holman sbagliano, così come Atkins. Forray non sbaglia i liberi, è nuovamente parità. Si va all’overtime.

Cappelletti da tre non sbaglia, Trento rimane in scia con Spagnolo. Sanders sbaglia da 3, Crawford no. Poi lo stesso va da due con appoggio a canestro, Trento +4. Cappelletti da 2 e Sanders da 3 sbagliano, Atkins in schiacciata mette il +6. Sbaglia anche Anderson, Cappelletti appoggia e segna. Cappelletti sigla il -3, Holman piazza la tripla, ma gli ospiti con Crawford la chiudono. Vince Trento 92 a 86.

TEZENIS VERONA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-92 (30-24, 20-15, 12-23, 15-15, 9-15)

TEZENIS VERONA: Holman 10, Imbrò 5, Anderson 18, Sanders 13, Smith 9, Cappelletti 20, Casarin 2, Hohnson 9, Ferrari 0, Candussi 0, Rosselli 0, Udom 0.

Allenatore: Ramagli

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Spagnolo 24, Udom 3, Crawford 12, Grazulis 9, Lockett 13, Forray 7, Flaccadori 11, Atkins 13, Conti 0, Ladurner 0.

Allenatore: Molin

ARBITRI: Rossi, Quarta, Pepponi