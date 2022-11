La WithU Verona ci prova, poi Lube esce alla distanza e vince

A Civitanova, la Lube batte WithU Verona 3 set a 1.

Niente da fare. La WithU Verona ci ha provato, ma ha vinto la Lube. Dopo un primo set tutto di marca gialloblù, chiuso con uno scarto di 9 punti di vantaggio, un secondo perso sul filo di lana, solo nel terzo parziale la squadra ospite ha subìto il contrattacco dei campioni d’Italia, che, uscendo alla distanza, hanno chiuso l’incontro per 3 set a 1. Tuttavia, Verona ha mostrato ancora una volta le sue potenzialità e capacità, muscoli e intelligenza.

Per questa gara Stoytchev conferma Spirito in cabina di regia nel sestetto di partenza, con Sapozhkov nel ruolo di opposto a completamento della diagonale. I due schiacciatori sono Keita e Mozic, con la coppia Cortesia-Mosca al centro e Gaggini come libero.

Pronti, via e Mozic mette a terra il primo punto. La squadra di casa poi mette la faccia avanti e con un ace di Bottolo prova l’allungo. A muro gli scaligeri fanno la voce grossa con Mozic e Mosca, prima che Keita piazza la palla del 9-9. Un errore da posto 2 di Gabi regala il sorpasso a Verona. Entra in partita anche Grozdanov, bravo sottorete di prima intenzione a firmare il 10-12. Gli ospiti prendono fiducia tentano la fuga. Sapozhkov e Grozdanov trovano due monster block, che anticipano due super ace di Keita. Altri due muri creano un solco e Verona chiude sul 16-25.

Anche l’avvio di secondo set parla gialloblù, con un punto diretto dal servizio di Spirito. Si accende Mozic che sfodera una pipe vincente e un mani out, portando il punteggio sul 4-4. Poi De Cecco si scatena dai nove metri con due ace consecutivi. Sapozhkov riduce il gap, ma un primo tempo di Anzani tiene i padroni di casa in vantaggio di quattro punti. Verona rimane in scia trascinata dal maliano e da Mozic. Il gigante russo timbra l’ace, ma è ancora lo sloveno a bucare la difesa avversaria e a ribaltare il punteggio. La truppa di Stoytchev vola sul 17-19, ma la Lube la riprende. La gara si mette in equilibrio con le squadre che si portano sul 23-23. Mozic annulla il primo set ball, ma un muro di Yant vale il momentaneo pari.

Al rientro in campo, Gabi trova subito un ace, ma Verona reagisce. Sapozhkov sigla il 2-2 e Grozdanov effettua il sorpasso. I padroni di casa trovano continuità grazie a una buona serie al servizio di Diamantini e a un monster block di Yant. Sapozhkov riduce le distanze, ma Anzani e Nikolov permettono alla Lube di volare sul 10-6. La risposta di Verona avviene con Sapozhkov. La Lube mantiene il vantaggio, ma Keita tiene a galla gli scaligeri con due diagonali vincenti. Gabi regala ai suoi l’allungo, Verona sbanda in ricezione e gli avversari ne approfittano. Poi Verona ha una reazione d’orgoglio e con un break si riporta sotto (21-19). Il tentativo di riaprire i giochi c’è, ma i biancorossi restano davanti e vanno sul 2 a 1.

La compagine di casa si conferma su buoni ritmi anche nel quarto parziale. Keita piazza la palla del pareggio, poi un ace di Spirito vale il 3-4. Si gioca punto a punto, con Verona che dice la propria a muro con Grozdanov. Poi ci pensa Keita a siglare il break per gli scaligeri (10-12). L’equilibrio non si spezza, ma Nikolov manda avanti i suoi sul 16 a 15, subito pareggiato da un diagonale imprendibile di Mozic. Yant non trova il campo e consente agli ospiti di tornare in vantaggio. Verona tiene testa e con Sapozhkov trovano il 22-22. Una battuta ficcante di Rapha mette in difficoltà la retroguardia e sul contrattacco Mosca piazza il set point (23-24). Nikolov pareggia e due ace di Garcia mettono il sigillo sul match.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – WITHU VERONA 3–1 (16-25; 26-24; 25-21; 26-24)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 6, Garcia Fernandez 26, Zaytsev, Yant 8, Bottolo 2, Anzani 7, Chinenyeze 2, Balaso (L), Sottile, Nikolov 21, Gottardo, Diamantini 1, Ambrose (L), D’Amico.

Allenatore: Blengini

WITHU VERONA: Spirito 6, Sapozhkov 24, Mozic 15, Keita 14, Cortesia , Grozdanov 4, Gaggini (L), Raphael, Perrin, Magalini, Mosca 9, Zanotti, Jensen, Bonisoli (L).

Allenatore: Stoytchev

Arbitri: 1° Armando Simbari, 2° Rocco Brancati, 3° Ubaldo Luciani

Addetto Video Check: Luca Porti

Note. Durata set: 23’; 30’; 29’; 34’; totale: 1h 56’. Attacco: Cucine Lube Civitanova 57%; WithU Verona 56%. Muri: Cucine Lube Civitanova 7; WithU Verona 10. Ace: Cucine Lube Civitanova 11; WithU Verona 8. MVP: Gabi Garcia. Spettatori: 1702

CLASSIFICA

6ª Giornata And. (06/11/2022) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 15, Cucine Lube Civitanova 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Top Volley Cisterna 10, Itas Trentino 10, WithU Verona 8, Valsa Group Modena 8, Allianz Milano 7, Vero Volley Monza 7, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

Note: 1 Incontro in meno: Sir Safety Susa Perugia, Allianz Milano, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Emma Villas Aubay Siena; 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova;