Rana Verona non si ferma più e fa suo anche il derby con Padova

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega, Verona batte Padova con un secco 3 a 0.

Rana Verona non si ferma più. Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega, Verona fa suo il derby veneto battendo Padova con un secco 3 a 0 e porta così a tre il numero di vittorie consecutive (senza contare quelle precedenti alla sconfitta con Trento).

Inizio del primo parziale con Verona che, pur dimostrandosi molto incisiva fin dai primi istanti (2-1), non riesce ad allungare su Padova (5-4). In questa prima parte di set si assiste, infatti, ad una fase di gioco tutta punto a punto, fino al rocambolesco ace di Spirito (9-7), che permette ai gialloblù di coach Stoytchev di portarsi a più due. Nella fase centrale Verona aumenta la pressione sui bianconeri e riesce ad allungare (13-11, attacco vincente di Keita). Questo costringe coach Cuttini a spendere il primo time out (14-11). Si torna infatti, nei momenti immediatamente successivi, ad un andamento all’insegna dell’equilibrio (14-13). Verso la fine del set la squadra di coach Stoytchev riesce ad attestarsi avanti (20-16) e il coach bianconero chiama un ulteriore time out. Negli ultimi istanti di set i gialloblù scappano e chiudono il parziale 25-19.

Anche nel secondo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio (4-5), con Verona che si dimostra maggiormente aggressiva, cercando di allungare. I bianconeri, però, restano in partita e provano ad impattare (7-6). In questi primi istanti di gioco Verona si mantiene comunque avanti (10-8). Nella fase centrale la squadra di coach Stoytchev sembra riuscire nel tentativo di allungare, ma non mancano le azioni padovane per provare a spezzare il ritmo (13-10). Grazie al muro vincente di Porro (14-13), Padova si porta a meno uno dai padroni di casa. Verso la fine del secondo parziale la pressione messa in campo dal collettivo gialloblù è notevole, ma i bianconeri riescono ad impattare sul 19-19 e coach Stoytchev chiama il time out. Negli ultimi istanti di set la partita è molto viva, ma gli scaligeri si mantengono in testa (22-19). Anche il secondo parziale viene chiuso dai padroni di casa 25-23.

Il terzo set vede un partenza incisiva da parte di Verona, che mette subito a segno il primo break (4-1) e coach Cuttini si trova costretto a spendere il primo time out del parziale. Nonostante Padova riesca progressivamente a ricucire il distacco (10-8), i padroni di casa si mantengo ugualmente avanti. Con l’ace di Gabi Garcia, sul 10-9, i bianconeri sembrano riuscire a raggiungere i gialloblù, portandosi a meno uno. Nel mezzo del set la formazione di coach Stoytchev tornare ad ampliare il distacco. Verso la fine del set i padroni di casa aumentano la pressione al servizio e scappano avanti (21-15). Verona prende margine e porta a casa anche il terzo set, che si chiude 25-20.

RANA VERONA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-19, 25-23, 25-20)

RANA VERONA: Spirito 3, Dzavoronok 7, Grozdanov 5, Keita 24, Mozic 18, Cortesia 1, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Zanotti 0. N.E. Jovovic, Esmaeilnezhad, Sani, Mosca.

Allenatore: Stoytchev.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 0, Gardini 7, Plak 9, Garcia Fernandez 8, Porro 15, Crosato 5, Guzzo (L), Stefani 0, Zoppellari 0, Zenger (L), Desmet 3. N.E. Taniguchi, Truocchio, Fusaro.

Allenatore: Cuttini.

ARBITRI: Piana, Lot.

NOTE – durata set: 27′, 30′, 28′; tot: 85′.

CLASSIFICA

6ª Giornata Rit. (04/02/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 43, Sir Susa Vim Perugia 40, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 29, Allianz Milano 29, Rana Verona 28, Mint Vero Volley Monza 25, Valsa Group Modena 19, Cisterna Volley 19, Pallavolo Padova 14, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 5.

Note: 1 Incontro in più: Allianz Milano, Rana Verona, Pallavolo Padova, Farmitalia Catania;