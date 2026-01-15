Contro il Bologna al Bentegodi l’Hellas Verona illude, va avanti ma si fa rimontare: ennesima sconfitta in casa, salvezza lontana.

Dopo la beffa della sconfitta contro la Lazio, l’Hellas Verona torna al Bentegodi per il recupero della gara con il Bologna, 16esima giornata del campionato di serie A, rinviata per gli impegni in Supercoppa dei rossoblù. Occasione da non perdere, per i ragazzi di mister Zanetti, per provare a rilanciare il sogno salvezza. Davanti giocano Orban e Sarr. Bologna senza tifosi (trasferta vietata) e reduce da pari contro il Como.

Si comincia. Al 5′ la prima conclusione dell’Hellas: ci prova Orban, murato. Al 13′ contropiede fulminante del Verona: galoppata coast to coast di Bernede, palla a Orban che dal limite dell’area infila l’angolino sul primo palo. 1 a 0. Ma dura poco. Il pari arriva al 21′, con un grande gol di Orsolini: tiro a giro mancino dal lato corto dell’area sulla destra, scavalcato Montipò, palla all’incrocio e 1 a 1.

L’Hellas accusa il colpo, e al 29′ prende il secondo gol, con un altro sinistro millimetrico, stavolta di Odgaard, che dal limite dell’area prende l’angolino basso alla destra di Montipò. 1 a 2, gara ribaltata. Adesso diventa dura, il pallino del gioco ce l’ha sempre il Bologna. E infatti al 44′ il terzo gol arriva con un bolide di Castro, che dal limite sbatte sulla traversa e finisce in rete. 1 a 3, buio pesto per l’Hellas e qualche fischio al Bentegodi.

Secondo tempo.

La ripresa comincia con l’Hellas che ci prova: Zanette mette i gialloblù 3-4-3, dentro Giovane e Gagliardini, ma occasioni vere non ne arrivano. Il Bologna controlla senza grossi problemi. Al 64′ prova la sforbiciata spettacolare Sarr, palla alta. Ma non è finita: al 71′ altra ripartenza gialloblù: scappa Giovane che lancia sulla destra Orban, palla al centro e deviazione nella propria porta di Freuler. 2 a 3, il Bentegodi torna a cantare. E al 78′ Sarr da due passi ha la palla del 3 a 3, miracolo di Ravaglia. E’ l’ultima occasione per i gialloblù di riagguantare la partita. Finisce dopo 5 di recupero, ennesima sconfitta casalinga per l’Hellas e salvezza sempre più lontana.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-BOLOGNA 2-3

Rete. 13′ Orban, 21′ Orsolini, 29′ Odgaard, 44′ Castro, 71′ Freuler (AU)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez (dal 46′ Slotsager), Nelsson, Valentini; Niasse (dal 77′ Fallou), Serdar (dal 52′ Giovane), Al Musrati (dal 52′ Gagliardini), Bernede, Bradaric; Sarr (dall’82’ Mosquera), Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Harroui, Ebosse, Isaac

Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (dal 79′ Zortea), Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega (dal 66′ Moro); Orsolini (dal 90′ Fabbian), Odgaard (dal 79′ Ferguson), Dominguez; Castro (dal 65′ Immobile)

A disposizione: Skorupski, Pessina, Casale, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)

Note. Ammoniti: 12′ Nunez, 42′ Vitik, 59′ Orsolini. Spettatori: 17.585