“Ricordando un amico”: le canzoni di Lucio Battisti al Teatro Alcione

Il sosia ufficiale e la leggenda della Formula 3: le canzoni di Lucio Battisti accendono il Teatro Alcione.

Venerdì 20 marzo, il Teatro Alcione di Verona proporrà un viaggio emozionale senza tempo con l’evento “Ricordando un amico… Lucio Battisti”. Non si tratta di un semplice tributo, ma di un incontro speciale tra chi quella musica l’ha vissuta.

Un sodalizio storico sul palco.

Protagonista della serata sarà Lucio Aracri, riconosciuto sin dal 1977 come il sosia ufficiale del leggendario cantautore e pioniere delle Tribute Band dedicate a Battisti. Ad accompagnarlo in questo tour nazionale ci sarà un ospite d’eccezione: Gabriele Lorenzi, fondatore della Formula 3. Lorenzi rappresenta un pezzo vivente della storia della musica italiana, essendo stato parte dell’unico gruppo che accompagnò Battisti nelle storiche tournée del 1969 e 1970.

Due ore di emozioni e grandi successi.

Lo spettacolo promette oltre due ore di musica dal vivo, riproponendo i capolavori che hanno segnato intere generazioni, da Eppur mi son scordato di te a Mi ritorni in mente. Il repertorio spazierà dai grandi classici a brani originali dello stesso Aracri, come Nebbia e Luci Bianche, nato dalla collaborazione con Sandro Giacobbe.

Ad affiancare Aracri e Lorenzi sul palco del Teatro Alcione ci sarà una formazione di musicisti esperti: Dario Carlevaro al basso, Marco Cipollina alla chitarra elettrica, Luciano Poltini alle tastiere, Giuliano Ghidini alla batteria e la corista Cinzia Favilla.