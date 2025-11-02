L’Hellas Verona, sempre a secco di vittorie in campionato, regge l’urto con una deludente Inter e perde per autogol al 94′.

Niente da fare, anche contro l’Inter per l’Hellas Verona arriva l’ennesima beffa: i gialloblù, ancora a secco di vittorie in campionato e in piena zona retrocessione, reggono l’urto contro i nerazzurri, peraltro non in grande giornata, ma perdono per uno sfortunato autogol in pieno recupero, al 94′.

Insomma, la maledizione di questa stagione sembra non voler finire. Eppure, dopo il vantaggio degli uomini di Chivu arrivato con una splendida conclusione al volo di Zielinski sugli sviluppi di un corner, il Verona aveva trovato il pareggio grazie a uno spunto di Giovane, al suo primo gol in serie A, che dopo aver bruciato Bastoni batteva Sommer con un destro violento. Nel finale di tempo il palo di Orban illudeva addirittura che si potesse osare anche di più.

Nella ripresa però succedono poche cose. E poche sono anche le occasioni da gol, da una parte e dall’altra. Fino al 94′, quando un innocuo cross di Barella viene deviato in porta, di testa, da Frese. Zero punti per i gialloblù, e diventa sempre più difficile.

IL TABELLINO.

HELLAS VERONA-INTER 1-2

Reti: 16′ Zielinski, 40′ Giovane, 90’+4′ Frese (AU)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (dall’87’ Harroui), Gagliardini, Bernede (dal 72′ Niasse), Bradaric; Giovane (dall’80’ Sarr), Orban (dal 72′ Mosquera)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Kastanos, Kurti, Ebosse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (dal 55′ Dumfries), Zielinski (dal 55′ Barella), Calhanoglu, Sucic (dall’87’ Frattesi), Carlos Augusto (dal 65′ Dimarco); Martinez, Bonny (dal 55′ Esposito)

A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Diouf, Alexiou, Lavelli

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)

NOTE. Ammonito: 42′ Orban, 67′ Bisseck, 90’+5′ Bella-Kotchap. Spettatori: 26.696

