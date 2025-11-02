Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 3 a domenica 9 novembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 3 novembre e per tutta la settimana, fino a domenica 9 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Quinzano, via Fabbricato Scolastico, via Lugagnano, via Bassone, via S. Michele, via Antonio Badile. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.