Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 3 a domenica 9 novembre.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana.
Da lunedì 3 novembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via Quinzano, via Fabbricato Scolastico, via Lugagnano, via Bassone, via S. Michele, via Antonio Badile. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.
- Lunedì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al parco san Giacomo, e dalle 10.30 alle 13 al parco Santa Teresa in via Ongaro.
- Martedì dalle 7.30 alle 13 l’Ump sarà al mercato di Borgo Venezia.
- Mercoledì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto, e dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Poerio.
- Giovedì e Venerdì il servizio sarà sospeso per svolgimento della Fiera Cavalli.
- Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio, e poi il servizio sarà sospeso per Fiera Cavalli.
- Domenica il servizio sarà sospeso per svolgimento della Fiera Cavalli.