Rana Verona rialza la testa e si prende gioco di Cisterna

Nella penultima giornata di Superlega, Rana Verona batte in trasferta Cisterna Volley 3 a 0.

Rana Verona rialza la testa e si rimette in piedi. Dopo la sconfitta della scorsa settimana con Milano, nella penultima giornata di regular season di Superlega, Verona torna a vincere battendo in trasferta Cisterna Volley con un secco 3 a 0. Plauso ai ragazzi di Stoytchev, bravi a rimettersi subito in strada trovando le giuste motivazioni per fare ancora meglio e spingere ancora di più sull’acceleratore.

Dopo un avvio piuttosto equilibrato è Verona a staccarsi sul 9-11 e creando il primo strappo della partita: Cisterna prova a rispondere con alcuni turni al servizio ma le cose non cambiano di molto (11-13). Il turno al servizio di Keita per Verona aumenta il divario perché dalla linea dei nove metri il giocatore del Verona trova due aces in sequenza che portano avanti i suoi 14-17. Cisterna prova a rispondere ma la pressione al servizio degli avversari è notevole: sul 15-19 Falasca chiama il time-out, si torna in campo e Ramon prima realizza il 16-19 da posto quattro poi il 17-19 e il 18-19 dalla linea dei nove metri con due aces di fila. Il Cisterna cresce anche a muro e Nedeljkovic realizza il 20-21 ma i pontini pasticciano e agevolano il Verona fino al 21-24 preludio al 22-25 che chiude il primo set.

Anche il secondo parziale inizia come il precedente con un equilibrio fino al 10-10 e poi con Verona capace di mettere il naso avanti (10-12). Cisterna prova a restare in scia ma il turno al servizio di Keita è devastante perché Verona arriva fino all’11-18 a suon di ace e servizi complicati che costringono Baranowicz a giocare sempre con la palla piuttosto staccata. Cisterna prova a rispondere piazzando tre punti in sequenza (14-18) ma la pressione di Verona dalla linea del servizio è notevole (17-23) e la ricezione dei padroni di casa ne risente, così il set già compromesso finisce 19-25.

In avvio di terzo set Cisterna parte forte, Verona risponde trascinata dal solito Keita e impatta e sorpassa sul 10-12. Cisterna non molla la presa e con Faure trova il 14-16 che riavvicina i pontini. Salgono in cattedra Bayram e Ramon, protagonisti assoluti nel recupero che porta al 18-18. Si gioca punto a punto fino alla conclusione (21-21, 23-23) quando la sfida diventa Cisterna Volley contro Keita che è il principale punto di riferimento offensivo ospite. Alla fine ha la meglio Verona 26-28.

CISTERNA VOLLEY – RANA VERONA 0-3 (22-25, 19-25, 26-28)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 0, Ramon 16, Mazzone 6, Faure 16, Peric 1, Nedeljkovic 3, De Santis (L), Piccinelli (L), Bayram 9. N.E. Finauri, Giani, Rossi, Czerwinski.

Allenatore: Falasca.

RANA VERONA: Spirito 0, Dzavoronok 13, Grozdanov 4, Keita 21, Mozic 11, Zingel 1, Bonisoli (L), D’Amico (L), Esmaeilnezhad 0, Sani 0, Zanotti 0. N.E. Cortesia, Jovovic, Mosca.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Zanussi, Zavater, Salvati.

NOTE – durata set: 29′, 26′, 34′; tot: 89′.

RISULTATI

Sir Susa Vim Perugia-Itas Trentino 3-1 (27-25, 25-20, 22-25, 25-17); Cisterna Volley-Rana Verona 0-3 (22-25, 19-25, 26-28); Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (21-25, 27-29, 22-25) Ore 16:00; Pallavolo Padova-Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 13-25) 24/02/2024 ore 18:00; Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano 1-3 (29-27, 22-25, 14-25, 21-25) Ore 17:00; Valsa Group Modena-Farmitalia Catania 3-1 (20-25, 25-22, 25-15, 25-12)

CLASSIFICA

10ª Giornata Rit. (25/02/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 50, Gas Sales Bluenergy Piacenza 40, Cucine Lube Civitanova 37, Rana Verona 36, Mint Vero Volley Monza 36, Allianz Milano 36, Valsa Group Modena 27, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.

PROSSIMO TURNO

Prossimo turno 03/03/2024 Ore: 18.00

Allianz Milano-Sir Susa Vim Perugia; Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena; Rana Verona-Cucine Lube Civitanova; Mint Vero Volley Monza-Cisterna Volley Ore 17:30; Itas Trentino-Pallavolo Padova; Farmitalia Catania-Gioiella Prisma Taranto