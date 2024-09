Il Chievo Verona giocherà a Sona, scelto lo stadio dei Mussi

Parte il campionato di serie D, il nuovo Chievo Verona di Sergio Pellissier giocherà le gare casalinghe allo stadio di Sona.

Il Chievo Verona disputerà le sue partite casalinghe del prossimo campionato di serie D allo stadio di Sona. Esordio fissato per questa domenica, 8 settembre, contro la squadra milanese del Sangiuliano City. Sfuma quindi l’ipotesi che era circolata nelle ultime settimane, ovvero quella del Montindon di Sant’Ambrogio d Valpolicella.

Il club, che lo scorso 28 giugno ha ritrovato il suo storico nome, aggiudicandosi il marchio all’asta grazie all’impegno di Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, ha siglato un accordo con il Comune di Sona per l’utilizzo dell’impianto. Oltre alla tariffa prevista, la società si è impegnata a realizzare alcuni lavori di manutenzione.

Il Chievo Verona utilizzerà lo stadio solo per le gare di campionato, non per gli allenamenti settimanali. Nel frattempo, è stata lanciata la campagna abbonamenti 2024-2025, intitolata “Chievo is back”. I prezzi variano: 130 euro per i soci e 180 per i non soci, mentre la nuova tariffa Under 25 è di 99 euro per i soci e 130 per i non soci, con l’abbonamento valido per 19 partite casalinghe.