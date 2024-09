Auto finisce nella scarpata dopo lo schianto, conducente intrappolata

Incidente a Lavagno: scontro tra due auto, una finisce nella scarpata: La conducente, intrappolata, liberata dai pompieri.

Esce di strada e finisce nella scarpata, rimanendo intrappolata: a liberarla ci pensano i vigili del fuoco. Alle ore 8.30 di oggi, venerdì 6 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giacomo di Sopra a Lavagno per un incidente stradale. Un’auto, dopo essere entrata in contatto con un altro veicolo, è uscita di strada ribaltandosi si un fianco nella scarpata.

La conducente, intrappolata nel veicolo, è stata soccorsa e liberata dai vigili del fuoco, giunti da Caldiero con un autopompa e 5 operatori. La donna, affidata alle cure dei sanitari è stata trasportata presso l’ospedale di San Bonifacio per accertamenti. Illesi gli occupanti dell’altra vettura coinvolta.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 10.30 con il recupero del mezzo dalla scarpata. Sul posto polizia locale di Lavagno per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.