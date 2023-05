Lazovic illude l’Hellas Verona, poi l’Atalanta cala il tris

Nella 36esima giornata di serie A, l’Atalanta batte l’Hellas Verona 3 a 1.

L’illusione di vedere i gialloblù con 33 punti sopra addirittura il Lecce è durata solamente una decina di minuti, poi il patatrac. Nella 36esima giornata del campionato di serie A, l’Atalanta batte l’Hellas Verona per 3 a 1, portandosi così in sesta posizione in classifica. Lazovic illude i gialloblù, poi però la Dea pareggia i conti con Zappacosta e la ribalta poi nella seconda frazione di gioco con Pasalic su errore di Montipò e Hojlund. Sul finale i gialloblù colpiscono prima una traversa poi un palo, ma il risultato rimane invariato. Una sconfitta che lascia il Verona al terzultimo posto, in attesa della gara di domani tra Lecce e Spezia.

La cronaca

Per questa gara Gasperini si affida a Hojlund e Muriel in avanti, Pasalic a supporto; De Roon e Koopmeiners in mediana, out Zapata e Boga. Dall’altra parte Zaffaroni risponde con Djuric unica punta, Ngonge e Lazovic alle sue spalle. Tameze e Sulemana a metà campo, Terracciano e Depaoli gli esterni; in difesa Cabal dal primo minuto insieme a Hien e Ceccherini. Verdi parte in panchina. Dieci minuti di gioco e primo acuto del Verona con Lazovic: destro da fuori area, pallone a lato non di molto. Un minuto e l’Hellas va in gol: suggerimento di Terracciano, Lazovic in area incrocia con il destro ed insacca a fil di palo battendo Sportiello. L’Atalanta prova subito a reagire, rischio autogol per Cabal nel tentativo di anticipare Hojlund in area. Al 22esimo l’Atalanta pareggia con la conclusione vincente di destro da fuori area di Zappacosta: tiro angolato, nulla da fare per Montipò. Al 37esimo occasione per i padroni di casa: calcio da fermo battuto da Muriel, incornata di Hojlund, Montipò in tuffo evita il gol.

Si torna in campo per il secondo tempo e al 53esimo l’Atalanta va in vantaggio: Montipò tenta un dribbling su Pasalic, il croato intuisce le intenzioni del portiere e insacca a porta vuota. Entra Faraoni esce Lazovic, timida reazione dell’Hellas con Tameze, poi al 63esimo i padroni di casa calano il tris: Lookman innesca Hojlund, l’attaccante danese di sinistro da fuori area trafigge Montipò. Zaffaroni mette dentro Verdi e Gaich per Terracciano e Djuric, il Verona ci prova con il tiro in area di Verdi, palla deviata in corner. Sul finale dentro anche Abildgaard e Coppola per Tameze e Ceccherini e all’82esimo traversa del Verona: destro di Sulemana dalla lunga distanza, tiro ben calibrato, pallone sulla parte alta della traversa. Due minuti e palo dei gialloblù: Gaich intercetta un passaggio orizzontale in area di Scalvini, contrasto tra l’attaccante e Sportiello in uscita bassa, il pallone rotola sul palo. All’89esimo è però l’Atalanta a sfiorare il quarto gol: Ederson, dopo un guizzo, calcia da posizione defilata, Montipò risponde di piede.

Il tabellino

ATALANTA-HELLAS VERONA 3-1

Rete: 11′ Lazovic, 22′ Zappacosta, 53′ Pasalic

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimisiti; Zappacosta (dal 56′ Okoli), De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (dal 76′ Ederson); Hojlund (dall’86’ Demiral), Muriel (dal 56′ Lookman)

A disposizione: Musso, Rossi, Colombo, Bernasconi, De Nipoti

Allenatore: Gasperini

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (dal 79′ Coppola), Hien, Cabal; Terracciano (dal 65′ Verdi), Tameze (dal 79′ Abildgaard), Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic (dal 58′ Faraoni); Djuric (dal 65′ Gaich)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Veloso, Hrustic, Magnani, Braaf, Kallon

Allenatore: Zaffaroni

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Baccini di Conegliano e Di Iorio di Vco.

NOTE. Ammoniti: Koopmeiners, Hien, Depaoli. Spettatori totali: 9297.