Torna la Straverona: la corsa più amata dai veronesi festeggia 40 anni

Una corsa lunga 40 anni: la Straverona torna in un’edizione da festeggiare, con i tradizionali percorsi e l’impegno benefico ed ecosostenibile.

Nel capoluogo scaligero torna domenica la Straverona, una delle corse più amate dai veronesi, che quest’anno festeggia i 40 anni: come da tradizione sarà aperta a tutti, podisti, famiglie e giovani, che avranno a disposizione i tre percorsi di 5, 10 e 20 chilometri che partiranno da piazza Bra ad orari scaglionati.

“Sono contento di presentare questa manifestazione anzitutto per l’importante anniversario”, ha detto il sindaco Damiano Tommasi, “ma anche per ringraziare quanti rendono possibile un evento di tale portata che solo grazie all’aiuto e alla collaborazione di tutti può avvenire nella forma che conosciamo. Per gli organizzatori l’obiettivo è integrare la manifestazione nella vita di tutti i giorni, tenendo conto delle esigenze di accessibilità del centro storico, della presenza dei turisti in particolare nel fine settimana e dell’attuale situazione viabilistica cittadina.

Da parte nostra possiamo garantire che si è fatto il massimo perché tutto avvenga in sicurezza e nel rispetto dei tempi organizzativi. Domenica ci sarò anch’io, la mia prima volta in veste di sindaco, sarà bello vedere la città con un’altra velocità e con un’altra percezione del tempo in mezzo alle nostre vie”.

Navette gratuite dallo stadio a piazza Cittadella.

La manifestazione corre per la solidarietà. Per il terzo anno sarà coinvolta nella grande giornata di festa anche la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, onlus nazionale nata a Verona 25 anni fa e riconosciuta oggi come il primo ente nazionale promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa. In questi mesi la Fondazione è impegnata a promuovere la campagna per il test al portatore, che in Veneto è gratuito, e che permette di venire a conoscenza della malattia.

Ma non solo, la gara sarà plastic free, confermando l’impegno ecologico sostenuto anche dalle aziende partecipate del Comune. Amia, per la raccolta rifiuti, Atv che metterà a disposizione le navette gratuite dallo stadio, Acque veronesi che fornirà gli erogatori d’acqua.

In piazza Bra si potrà lasciare la bici nel parcheggio custodito Fiab. Straverona ha inoltre rinnovato la collaborazione con ATV, che organizzerà delle navette gratuite che trasporteranno i podisti dallo stadio Bentegodi a piazza Cittadella.

Tutte le informazioni sul sito www.straverona.it.