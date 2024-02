La corsa di Rana Verona si ferma all’Allianz forum, vince Milano

Nella nona giornata del girone di ritorno di Regular season, Milano batte Verona 3 a 0.

La corsa di Rana Verona si ferma all’Allianz forum dopo cinque vittorie consecutive. Nella nona giornata del girone di ritorno di regular season del campionato di Superlega Credem Banca, pochi giorni dopo le fatiche del turno infrasettimanale, Allianz Milano batte tra le proprie mura Rana Verona con un secco 3 a 0. Un match condotto dalla squadra di casa dall’inizio alla fine, contro un Verona in evidente difficoltà lontano da quello visto nelle ultime uscite. Un risultato che tuttavia non tocca la classifica; Rana rimane infatti al quinto posto, appaiata con Monza e proprio Milano.

Nel sestetto di partenza, Stoytchev punta sulla diagonale composta da Spirito, al palleggio, e Keita come opposto. In banda ci sono capitan Mozic e Dzavoronok, con Grozdanov e Zingel a centro rete e D’Amico nel ruolo di libero.

La gara si apre con il primo tempo vincente firmato da Loser, con Keita che risponde subito da posto due con tre punti di fila (1-3). Mergarejo ferma il tentativo di fuga degli ospiti, poi Ishikawa pareggia dai nove metri (4-4). Verona torna sopra, i meneghini accorciano con l’ace di Mergarejo e con il mani-out di Reggers (10-11), ma Grozdanov va a segno su invito di Spirito al centro, prima del muro di Loser che vale la nuova parità (12-12). Ishikawa entra in serie e consegna ai suoi un discreto vantaggio, ridotto dal primo tempo di Zingel (16-14). Milano scappa, Dzavoronok gioca bene con le mani avversarie, mentre Grozdanov prova a scuotere gli scaligeri con un ace (22-20). I padroni di casa restano sopra e sbloccano la sfida con il muro di Vitelli (25-20).

Al rientro in campo, l’Allianz parte meglio, ma in questo caso arriva l’immediata reazione di Verona grazie a una serie positiva di Dzavoronok in battuta, ben assistito da Mozic, che piega la difesa lombarda da posto quattro (3-6). Ishikawa è ancora incisivo al servizio, ma Keita erige una diga sottorete e impedisce a Mergarejo di passare per il 6-7. Mozic tira forte dai nove metri, ma Milano inverte di nuovo il trend grazie all’attacco di Vitelli (11-10). Keita interrompe la striscia di Mergarejo, traforando il muro locale, prima che Mozic concretizzi una pipe (13-12). Verona resta in scia grazie al monster block timbrato da Zingel (16-15), Keita sferra un diagonale imprendibile e si fa sentire poco dopo anche con un mani out che porta i suoi a meno uno (19-18). Dzavoronok va in buca d’angolo e trova il pari (20-20), con Grozdanov che alza la voce a muro. Mozic annulla il primo set point, Keita il secondo, ma Milano raddoppia (24-23).

In avvio di terza frazione, Milano preme subito sull’acceleratore e va sul 3-0. Mozic trova il lungolinea che accorcia le distanze, prima che Ishikawa infila l’ennesimo ace di giornata (5-2). Il monster block di Loser incrementa il vantaggio per Milano (8-2). Dzavoronok va di potenza, Loser risponde con un altro punto diretto dai nove metri, ma Keita sfrutta al meglio una ricezione negativa firmando il 10-5. Mozic rilancia i suoi, che tornano in carreggiata (11-7). La squadra di Piazza, però, tiene le redini del confronto, ma con l’errore di Vitelli in battuta gli ospiti tornano a -4 (14-10). Milano allunga nuovamente e costruisce un notevole distacco, Dzavoronok suona la carica, poi è ancora Loser ad andare a segno da posto tre per due volte (19-14). Il muro di Dzavoronok prova a dare la scossa, ma i meneghini risalgono subito (21-15). Chiude i conti Ishikawa sul 25-16.

ALLIANZ MILANO – RANA VERONA 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 14, Loser 8, Reggers 11, Mergarejo Hernandez 12, Vitelli 13, Starace (L), Zonta 0, Catania (L), Dirlic 1. N.E. Kaziyski, Innocenzi, Colombo.

Allenatore: Piazza.

RANA VERONA: Spirito 0, Dzavoronok 9, Grozdanov 5, Keita 15, Mozic 9, Zingel 2, Bonisoli (L), D’Amico (L), Sani 1. N.E. Cortesia, Jovovic, Esmaeilnezhad, Mosca, Zanotti.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Cerra, Cappello, Venturi.

NOTE – durata set: 24′, 29′, 24′; tot: 77′.

RISULTATI

Pallavolo Padova-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (17-25, 21-25, 23-25) Ore 16:00; Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-17, 25-22); Allianz Milano-Rana Verona 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) Ore 19:00; Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley 3-2 (23-25, 20-25, 25-17, 25-18, 15-11); Gas Sales Bluenergy Piacenza-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (23-25, 25-21, 21-25, 29-27, 13-15) 17/02/2024 ore 18:00; Mint Vero Volley Monza-Farmitalia Catania 3-0 (25-17, 25-19, 25-17) 17/02/2024 ore 17:30

CLASSIFICA

9ª Giornata Rit. (18/02/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 47, Cucine Lube Civitanova 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 37, Rana Verona 33, Mint Vero Volley Monza 33, Allianz Milano 33, Valsa Group Modena 24, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.