Premio “Broccoletto di Custoza d’oro” consegnato al Presidente Zaia: un riconoscimento per la promozione dei prodotti locali.

A Palazzo Balbi, una delegazione da Sommacampagna ha consegnato al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il premio “Broccoletto di Custoza d’oro”. Un segno di apprezzamento per il suo impegno nella difesa e promozione dei prodotti locali. Zaia ha ricevuto il premio dal giornalista specializzato in enogastronomia, Morello Pecchioli.

Il commento di Zaia.

“Con la promozione di questo broccoletto, stiamo facendo qualcosa di importante a livello globale. È un fiore d’inverno coltivato nelle dolci colline di Sommacampagna, ricche di storia e di bellissimi sentieri naturali”. Tra i presenti a Venezia c’erano il sindaco di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso, il consigliere regionale Filippo Rigo. E ancora rappresentanti dei ristoratori e della Pro Loco di Custoza, e membri dell’Associazione Produttori di Broccoletto.

Il broccoletto di Custoza e quello d’oro.

È, insieme al noto vino, un’eccellenza territoriale inserita nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Veneto dal 2012 e diventatapresidio Slow Food dal 2016. Questo è il secondo “Broccoletto di Custoza d’oro” realizzato dallo scultore orafo Cesare Soprana, dopo quello assegnato nel 2019 a Giovanni Rana in qualità di ambasciatore nel mondo dei prodotti tipici veronesi.

Il commento del sindaco di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso.

“Si è appena conclusa la rassegna che dal 4 gennaio al 4 febbraio ha portato migliaia di persone a conoscere questo ortaggio invernale e a gustare piatti della cucina tradizionale a base di broccoletto. Ringrazio per l’impegno le associazioni del territorio, i produttori e ristoratori”.

“Persone che, nel tempo, hanno saputo fare squadra per dare dignità e per valorizzare le numerose declinazioni a tavola di questo versatile ortaggio, caratterizzato da una stagione brevissima, sia dal punto di vista temporale che quantitativo, per la ristretta zona di produzione”.