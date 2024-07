San Pietro in Cariano: l’orto sociale è anche cinema all’aperto.

A San Pietro in Cariano l’orto sociale è anche cinema all’aperto: ultima proiezione dell’estate 2024 mercoledì 31 luglio con il film “La Fattoria dei nostri sogni”. L’appuntamento è alle ore 20 nello spazio di verde pubblico di San Pietro in Cariano, all’incrocio tra via San Francesco e via don Emilio Comerlati.

La rassegna OrtiCine è una proposta di “TEKhnicolor – Traditional Ecological Knowledge and film education”. Ideata da Ezme Film e Circolo del Cinema grazie al contributo di Fondazione Cariverona, e ospitata all’interno del progetto educativo di attività agricole “Ortiche”.

Prendersi cura dei germogli dell’orto, salvandoli da erbacce e siccità, è un primo passo per prendersi cura di se stessi, ricercando e offrendo benessere ad altri, nel cuore più verde del nostro territorio. Attorno a questo pensiero, in un terreno pubblico messo a disposizione dal Comune di San Pietro In Cariano, è stato costruito dalla cooperativa sociale Hermete il progetto “Ortiche” che, in un’attività agricola “protetta”, coinvolge 11 adolescenti e giovani che attraversano un momento di difficoltà o demotivazione.

Ad assicurare nel corso dell’estate la condivisione di questo nuovo spazio pubblico, l’orto si è anche fatto Cinema e… il Cinema si è fatto Orto con il programma di proiezioni che hanno dato l’ulteriore opportunità di stare insieme all’aperto e approfondendo in modo gradevole temi come quelli della salvaguardia dell’ambiente e della qualità della nostra vita.

Al film “La Fattoria dei nostri sogni”, doc di John Chester su una giovane coppia che fugge dalla città, precedono la proiezione un incontro e la mostra “Ecosistema in miniatura”.