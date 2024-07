Tutto pronto per il Rally storico del Veneto in val d’Illasi

Tutto pronto per la terza edizione del Rally storico del Veneto in val d’Illasi

Svelata a palazzo Ferro Fini la terza edizione del Rally storico del Veneto, che si terrà il 13 e 14 settembre in Val d’Illasi. Organizzato da ‘Pro Energy Motorsport’ con il supporto del ‘Rally Club Bardolino’, l’evento gode del patrocinio della Regione del Veneto.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti sottolinea che il Veneto è un luogo ideale per ospitare questa manifestazione. Questo “grazie alla sua storica passione per l’automobilismo e alla presenza di piloti di fama come Sandro Munari e Miki Biasion“. Ciambetti inoltre evidenzia che “il Rally del Veneto rappresenta un’opportunità per esplorare la Lessinia, una regione naturale di straordinaria bellezza”.

Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi ricorda l’importanza del Rally storico del Veneto nel contesto della tradizione rallystica della regione, particolarmente vivace negli anni Settanta e Ottanta. “Il Rally è una parte essenziale della nostra identità,” afferma. “È uno sport vissuto con grande passione dai veneti, simbolo di riscossa e velocità“.

Il Rally permetterà di promuovere località meno conosciute, come Badia Calavena e Illasi, e di mettere in mostra i prodotti locali di eccellenza. Sarà uno strumento di sviluppo turistico e crescita territoriale. La madrina di questa edizione sarà la modella veronese Valentina Bissoli.

In questa terza edizione, la Coppa Opel si aggiungerà alle competizioni già presenti nel 2023, come M3 vs Sierra, Porsche, Alfetta Gtv, Coppa 127 e Peugeot 205. Il Rally, che è anche qualificato come TRZ (Trofeo Rally di Zona Rally Auto Storiche), sarà aperto alla Categoria Rally di Regolarità a media 50 e a Media 60. Le tre prove speciali avranno partenza e arrivo a Cellore di Illasi.