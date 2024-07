Coldiretti Verona, al mercato coperto tornano gli “angeli” per raccogliere abiti per i poveri

Coldiretti Verona, al mercato coperto tornano gli angeli della speranza per raccogliere abiti per i poveri

Coldiretti Verona, al mercato coperto al Mercato Coperto di Campagna Amica tornano gli angeli della speranza. Sabato 27 luglio, l’associazione di volontariato “Angeli della Speranza” con sede a Sanguinetto sarà presente con un banco all’esterno del Mercato di Campagna Amica in Galleria Filippini in Via Macello, 5 a Verona. L’associazione è nata per dare un aiuto concreto a tutte le persone che stanno vivendo una situazione di miseria e di precarietà.

Oltre che a un’azione di divulgazione e di promozione delle proprie attività, i volontari si dedicheranno alla raccolta di indumenti usati per aiutare le famiglie in difficoltà. Basterà portare i capi che non si utilizzano più, in buono stato e puliti. Con questa iniziativa Galleria Filippini si afferma ancora una volta come piazza al servizio della comunità.