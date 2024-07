Tragico frontale ad Altavilla Vicentina, muore un 44enne veronese

L’incidente ieri sera ad Altavilla Vicentina.

E’ un 44enne veronese la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera ad Altavilla Vicentina. Un violento scontro frontale tra due auto poco prima delle lungo la Strada Regionale 11, in Via Tavernelle. L’uomo, di Villafranca, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Bortolo di Vicenza, è deceduto questa mattina a causa delle gravi lesioni riportate.

La vittima, al volante di una Fiat Punto, si è scontrata quasi frontalmente con una Volkswagen T-Roc, a bordo della quale viaggiava una coppia di origine cingalese. L’impatto ha coinvolto anche una Toyota Yaris, colpita di striscio. Il conducente di quest’ultima fortunatamente è rimasto illeso.

I Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Vicenza coni tre occupanti dei veicoli che erano rimasti incastrati tra le lamiere. Il 44enne veronese è apparso subito il più grave. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo, il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto, riuscendo a stabilizzarlo temporaneamente prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Bortolo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate erano troppo gravi e l’uomo è deceduto questa mattina.

Anche la coppia di cingalesi, estratta con difficoltà dalla Volkswagen T-Roc, è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Attualmente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo del sinistro, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e hanno avviato i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.