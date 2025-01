Evoluzioni a San Martino: al Peroni un vero caso di bullismo

San Martino Buon Albergo: Evoluzioni descrive un vero caso di bullismo sul palco del Peroni.

Sabato 18 gennaio alle ore 21 torna Evoluzioni al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo: si parte con un vero episodio di bullismo. Per la prima volta a Verona, Eco di Fondo, in coproduzione con Caterpillar Teatro presenta “Sono solo nella stanza accanto”, regia di Giacomo Ferraù.

Scritto da Tobia Rossi, “Sono solo nella stanza accanto” è un testo drammatico che tocca i temi del bullismo e cyberbullismo. Due gamer adolescenti, interpretati da Edoardo Barbone e Eugenio Fea, iniziano a sospettare che un loro compagno di gioco online, assente da troppo tempo, sia il ragazzo suicida di cui parlano tutti i media. Il dubbio li porta a scoperchiare botole nere ma anche a cercare un contatto più intimo e diretto con l’altro, pur non essendosi mai visti, protetti dagli avatar e da un mondo virtuale che si rivela mostruosamente simile a quello reale. Lo spettacolo trae spunto da un fatto di cronaca nera realmente accaduto e affronta, attraverso un racconto dolceamaro di crescita e scoperta di sé, non solo la piaga sociale del bullismo, ma le ombre e le contraddizioni del nostro presente.

“Sono solo nella stanza accanto” è il terzo appuntamento di Evoluzioni 2024/2025, la stagione del Teatro Peroni promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Buon Albergo con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni e chiude la prima sezione della rassegna dedicata ai temi civili e sociali.

Il cartellone prosegue fino al 5 aprile con spettacoli comici e brillanti, proponendo anche nomi mainstream del teatro italiano tra i quali spiccano Antonella Questa, in scena il primo marzo con il nuovo titolo “Infanzia Felice” e Stivalaccio Teatro con “Super Ginger” a chiudere la stagione, il 5 aprile.

Gli altri titoli in programma sono: l’8 febbraio “…Fino alle stelle!” commedia musicale con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo (in questi giorni nei più prestigiosi teatri italiani), il 22 febbraio (ore 18, fuori abbonamento) “Mr. Ping Pong”, spettacolo per famiglie di e con Paolo Piludu e la partecipazione introduttiva di Sergio Bonometti, il 22 marzo “Passi” di Farmacia Zooe.



Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto, 3 euro speciale under 25.