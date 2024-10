A San Giovanni Lupatoto la pizza si mangia in piazza con Renato Bosco.

A San Giovanni Lupatoto tutto pronto per “Pizza in Piazza”, l’evento culinario a ingresso gratuito, dedicato a tutti i pizza lovers. La festa è programmata per sabato 19 ottobre a partire dalle ore 18 in Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto (VR).

Un appuntamento per gli appassionati di gastronomia organizzato dal comune di San Giovanni Lupatoto in collaborazione con la Media Agency Black & White Studio Tv. Un evento all’aperto dove buon cibo, divertimento e compagnia si fondono per dare vita a una serata speciale.

Ospite d’eccezione il rinomato pizzaiolo Renato Bosco, maestro della pizza contemporanea gourmet, che durante uno show cooking preparerà live la sua “doppio crunch”, insieme ad altre creazioni innovative.

Al fianco di Renato Bosco anche Donatelli 30.11, pizzeria affacciata proprio su Piazza Umberto I e che da anni propone agli abitanti di San Giovanni Lupatoto e non solo pizze gustose dai topping creativi.

Non solo food ma anche buon bere. Partner dell’evento è infatti il birrificio Riot Brewery, realtà anche questa nata a San Giovanni Lupatoto e che dal 2019 porta avanti un’arte del luppolo che racconta di semplicità, bevibilità e convivialità. Ad accompagnare l’evento vi sarà tanta musica live.