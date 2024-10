“L’amore non è selettivo”: a Bussolengo storie vere di violenza sulle donne

“L’amore non è selettivo”: a Bussolengo si raccontano storie vere di violenza sulle donne.

"L'amore non è selettivo": a Bussolengo si raccontano storie vere di violenza sulle donne mercoledì 16 ottobre alle ore 20:30 al teatro di Santa Maria Maggiore. Il Comune in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, ha organizzato un convegno gratuito a entrata libera, per discutere e riflettere sul tema della violenza sulle donne. Dal 1 gennaio al 1 settembre 2024 sono stati 192 gli omicidi, di cui 65 le donne vittime di femminicidio, una ogni tre giorni.

Gianpaolo Trevisi e Laura Roveri interverranno all’incontro, che sarà moderato dal comandante della polizia locale Fabio Perella.

Laura Roveri, veronese, partecipa a questa serata a distanza di dieci anni dal 12 aprile 2014, giornata in cui scoprì in prima persona il vero significato di violenza contro le donne. Da allora, non ha mai smesso di battersi contro la violenza sul genere femminile, divenendone testimone attiva.

Mentre Gianpaolo Trevisi, direttore della scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, con il suo libro “L’amore che non è: ci saranno nuovi giorni di mille colori diversi” (2017), affronta la tematica della violenza di genere attraverso tredici esperienze reali, tragiche e a volte fatali, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sul tema della violenza di genere.

Alla serata prenderanno parte anche il sindaco Roberto Brizzi e l’assessore alle Pari Opportunità Valeria Iaquinta.