Emergenza abitativa universitaria: ecco il bando per 59 nuovi posti letto.

Emergenza abitativa universitaria, Esu Verona attiva 59 nuovi posti letto: è stato pubblicato sul sito di Esu il bando. Si tratta di posti letto destinati agli studenti e alle studentesse dell’Università degli studi di Verona, che si vanno a sommare ai 481 già assegnati a settembre (nel 2022 erano 430). Nuovi alloggi in stanze singole o doppie – individuati grazie ad accordi con cooperative, Curia e privati – in tre distinte residenze.

La prima, che riserva ad Esu 15 posti letto, è la “Sacra Famiglia” di via Nascimbeni gestita dalla Cooperativa Mondo Piccolo che, grazie alla collaborazione con Esu, ha potuto intercettare un importante finanziamento del Pnrr. La residenza offre complessivamente 50 posti, di cui 15, appunto, destinati all’Ente per il diritto allo studio universitario.

La seconda residenza è in via Seminario, sempre con 15 posti riservati alle esigenze degli studenti Esu all’interno dello “Studentato Universitario Seminario” di proprietà della Curia. Mentre la terza, nata dalla collaborazione con un soggetto privato, è la residenza “San Nazaro”, nell’omonima via, dove sono stati resi disponibili 29 alloggi. Grazie a un contributo della Regione del Veneto, Esu proporrà tariffe calmierate e dunque contenute rispetto a quelle del mercato attuale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 18 del 19 ottobre.