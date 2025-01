La Ciccarelli di San Giovanni in festa per i 103 anni di Santa

La Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto in festa per i 103 anni della bussolenghese Santa.

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto ha festeggiato il compleanno di Santa Benedetti, la loro ospite più anziana, che ha compiuto 103 anni il 5 gennaio. Alla festa c’erano le sue figlie, i quattro nipoti con le loro famiglie e il personale della residenza Arcobaleno, dove vive da più di un anno.

Santa è nata nel 1922 a Sant’Anna d’Alfaedo e ha passato la sua infanzia a Ceredo, in Lessinia, aiutando nell’emporio di famiglia che era negozio, osteria e tabaccheria. Ricorda ancora quando faceva lunghi viaggi in bicicletta per andare a Verona a fare la spesa.

Nel 1946 ha sposato Vittorio e si è trasferita a Ronconi, dove sono nate le sue tre figlie: Ermelinda, Maria e Flavia. Poi la famiglia si è spostata a Bussolengo, e Santa ha lavorato come tata e come aiutante di un monsignore.

La famiglia racconta che Santa è sempre stata una donna forte, lavoratrice e con tanta fede. Oggi partecipa divertita alle attività della residenza, come la Messa, il rosario e i giochi di gruppo. I suoi segreti per vivere così a lungo? Mangiare un po’ di tutto, tenere la mente occupata e prendersi cura della salute e degli altri.

Durante la festa, Santa ha ricevuto una targa speciale dall’assessore Rita Bin, che le ha portato gli auguri del comune di Bussolengo e della comunità. Santa era felice e ha posato per tante foto con la sua famiglia e con chi lavora nella struttura.