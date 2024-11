Inaugura oggi il nuovo ristorante nel centro commerciale VeronaUno

Oggi inaugura un nuovo ristorante nel centro commerciale VeronaUno.

Non c’è due senza tre: Kentucky Fried Chicken inaugura oggi il suo terzo ristorante a Verona, nel centro commerciale VeronaUno di San Giovanni Lupatoto in via Monte Cristallo.

Il colosso del pollo fritto KFC, noto per aver portato in Italia la sua ricetta del Kentucky, prosegue nella sua strategia di espansione capillare sul territorio. La nuova apertura all’interno del centro commerciale VeronaUno, gestita dal franchisee Teamfood, si aggiunge ai due locali già operativi in città. Quello nel cuore di Verona, in Piazza delle Erbe, e quello nel centro commerciale Adigeo. Sul fronte del lago di Garda, completano la presenza strategica i ristoranti di Lonato e Desenzano del Garda.

Questa nuova inaugurazione conferma la crescita di KFC in Italia, dove il brand ha festeggiato dieci anni di attività. A oggi, il marchio è presente in 16 regioni con 106 ristoranti, di cui 9 in Veneto, e mira a raddoppiare la propria presenza entro i prossimi tre anni, consolidando la sua posizione sul mercato.

Il ristorante di VeronaUno non solo arricchisce l’offerta gastronomica del centro commerciale ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo per il territorio, generando 10 nuovi posti di lavoro. La struttura è dotata di una sala interna di 70 metri quadri con 66 posti a sedere, progettata per accogliere famiglie e appassionati del pollo fritto in un ambiente confortevole e moderno.