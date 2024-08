Tenta di vendere cento euro di cocaina falsa, 31enne finisce in manette

San Bonifacio, 31enne tenta di vendere cento euro di cocaina falsa a un giovane: arrestato.

Tenta di vendere falsa cocaina e finisce in manette. Notte movimentata quella di ieri in viale Trieste a San Bonifacio. Un giovane del posto alle 3 di mattina, mentre raggiungeva la propria auto, è stato avvicinato da un nordafricano che gli proponeva l’acquisto di una dose di cocaina dietro il corrispettivo di 100 euro. Al rifiuto del ragazzo, il presunto pusher si innervosiva e riproponeva con insistenza l’acquisto della sostanza stupefacente tant’è che il malcapitato contattava il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri.

Un equipaggio della Compagnia di San Bonifacio interveniva immediatamente sul posto rintracciando il 31enne, originario del Marocco, in grave stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche che alla vista dei militari, tentava di sottrarsi al controllo di polizia dimenandosi, minacciandoli e sferrando contro di loro calci senza riuscire a ferirli, per poi essere bloccato grazie anche all’intervento di un secondo equipaggio dei carabinieri di Illasi, e quindi arrestato per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”.

La perquisizione.

Le operazioni di perquisizione personale dell’uomo, permettevano effettivamente di rinvenire sulla sua persona, un involucro in cellophane contenente sostanza inerte, non stupefacente, verosimilmente residui di schiuma espansa che il nordafricano avrebbe voluto vendere spacciandola come sostanza stupefacente ma che di fatto, dagli accertamenti effettuati, sono risultati privi di alcun principio attivo.

L’arrestato comparso nella giornata di ieri dinanzi al Giudice di Verona, per la convalida dell’arresto, in sede di giudizio direttissimo ha patteggiato sei mesi di reclusione.