Tuffi: la rivelazione di casa Bentegodi Bragantini, si fa prendere dall’emozione, ma non molla.

Tuffi: dopo una stagione record dalle mille soddisfazioni per casa Bentegodi la rivelazione di casa Bentegodi Cecilia Bragantini non si ferma. Con un bottino di ben 14 medaglie nazionali con Prutean, Manfrin e Bragantini, ai Campionati Assoluti disputati a Roma allo Stadio del Nuoto-Foro Italico, la sezione capitanata da coach Giacometti sfiora l’impresa che sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Con in eliminatoria straordinaria, Cecilia Bragantini arriva a soli 5 punti dalla vetta assoluta, lasciando presagire un futuro radioso anche nelle categorie superiori ma soprattutto accarezzando la possibilità di una medaglia in finale. Purtroppo l’emozione, la stanchezza e probabilmente anche un caldo soffocante, la vedono compiere degli errori che non le permettono di ripetere la gara perfetta della mattina.

“Cecilia è sicuramente una delle migliori atlete italiane in senso assoluto, ha fatto dei risultati pazzeschi e dei progressi impressionanti – sottolinea coach Giacometti -, deve solo imparare a gestire meglio l’emozione nei momenti importanti, sicuramente con l’età e l’esperienza miglioreremo anche da questo punto di vista.”