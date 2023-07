Una pizzeria di San Bonifacio al secondo posto tra le cento migliori in Italia

I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, è la seconda pizzeria migliore del Paese nella classifica di 50 Top pizza Italia 2023.

Una pizzeria veronese al secondo posto nella classifica delle cento migliori pizzerie d’Italia: il titolo, dato dalla guida online 50 Top pizza Italia 2023, è stato conquistato da I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio.

Il primo posto, ex aequo, è andato a Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli. Terza classificata Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma. Al quarto posto 50 Kalò, a Napoli, di Ciro Salvo, quinta posizione per 180g Pizzeria Romana di Jacopo Mercuro, a Roma, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza dell’Anno 2023 con La Parmigiana viaggiatrice.

Sesta posizione per I Masanielli – Sasà Martucci, a Caserta, che si aggiudica il premio Pizzaiolo dell’anno 2023. Settima posizione per Francesco & Salvatore Salvo, a Napoli, a cui va il premio speciale Miglior servizio della birra 2023, ottavo posto per Dry Milano, a Milano, con alla guida Lorenzo Sirabella, nona posizione per Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta; al decimo posto La Notizia 94, a Napoli, di Enzo Coccia. A Gabriele Bonci va il Premio città di Roma.

La Campania è la regione più rappresentata con 28 pizzerie, seguita dal Lazio con 13 e dalla Toscana con 11. La guida Italia 2023 è composta da oltre 500 pizzerie, le prime 100 in classifica e le altre classificate come Pizzerie Eccellenti. Le prime 40 posizioni entrano di diritto nella classifica delle 100 migliori pizzerie del mondo, che si ritroveranno il 13 settembre a Palazzo Reale di Napoli.