Motociclista 46enne muore nello scontro con un’auto a Negrar

Negrar, scontro tra auto e moto: muore motociclista di Sant’Anna d’Alfaedo.

Ennesimo scontro tra auto e moto sulle strade veronese, e un’altra vittima: l’incidente, secondo quanto ricostruito, è accaduto alle 22 di ieri, sabato 15. Auto e moto si sono scontrate, per cause da accertare, mentre percorrevano via Vittorio Veneto a Negrar.

All’altezza dell’Area Verde del comune di Negrar un 46enne di Sant’Anna d’Alfaedo alla guida del suo ciclomotore Piaggio Beverly impegnava l’incrocio con la provinciale 12 quando, per cause in corso d’accertamento si scontrava con una Opel Zafira condotta da un 25enne di Negrar che percorreva la provinciale che da Sant’Anna porta a Negrar.

Ad avere la peggio, ancora una volta, il motociclista: all’arrivo dei soccorritori per lui non c’era già più niente da fare: è morto per arresto cardiaco causato da politrauma, mentre il conducente dell’auto veniva trasportato all’ospedale Negrar in stato di shock. In mattinata è stato dimesso. Rilievi a cura dei carabinieri di San Pietro in Cariano.