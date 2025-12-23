Tecnologia salvavita all’ospedale di San Bonifacio nel nome di Luciano Ferroli: isola neonatale e nuovi ecografi.

L’eredità dell’imprenditore Luciano Ferroli continua a trasformarsi in benessere: a 13 anni dalla scomparsa del fondatore di Maxa – Advantix, la famiglia Ferroli ha rinnovato il legame con l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Infatti ha donato all’azienda ospedaliera tre nuove tecnologie di ultima generazione che cambieranno l’esperienza di cura per i pazienti più fragili.

Neonatologia: fototerapia a 360° per riabbracciare mamma e papà.

La novità più rilevante per il reparto di Pediatria e Patologia Neonatale, guidato da Mauro Cinquetti, è una speciale culla per fototerapia a 360°. Grazie a un’irradiazione uniforme su tutto il corpo, questo strumento combatte l’ittero in tempi record, riducendo drasticamente le ore di trattamento e permettendo ai neonati di tornare prima tra le braccia dei genitori.

Ad affiancarla, è arrivata una nuova isola neonatale hi-tech: un guscio protettivo con display touchscreen e riscaldatori in ceramica che regola automaticamente la temperatura, garantendo un ambiente perfetto sia per i nati prematuri che per i piccoli che necessitano di cure speciali.

Geriatria: la diagnosi arriva al letto del paziente.

Il supporto della famiglia Ferroli ha toccato anche la Uoc Geriatria, diretta da Giorgia Cecchini, con la donazione di un ecotomografo digitale portatile. Questo dispositivo permette ai medici di effettuare analisi ecografiche complesse direttamente al letto del paziente, eliminando la necessità di spostamenti faticosi e accelerando i tempi della diagnosi grazie a un software di elaborazione immagini di alta precisione.

Una missione condivisa.

Alla cerimonia di consegna, che ha visto riunita la famiglia Ferroli (la moglie Elide Bortoli con i figli Paolo, David e Simone) e i vertici dell’Ulss 9 Scaligera guidati dal direttore generale Patrizia Benini, è emerso chiaramente come l’assistenza sanitaria moderna passi attraverso questo connubio tra alta tecnologia e sensibilità umana.