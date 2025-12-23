Malcesine-Monte Baldo: riapre la funivia totalmente rinnovata

Stagione invernale al via: oggi la “partenza” della funivia Malcesine Monte Baldo.

Ha preso ufficialmente il via oggi, 23 dicembre, la stagione invernale della Funivia Malcesine-Monte Baldo. L’impianto riapre al pubblico dopo un periodo di manutenzione e rinnovamento tecnologico. L’invito della società è quello di tornare a scoprire scenari indimenticabili, sospesi tra l’azzurro del Lago di Garda e il bianco delle vette del Baldo, contando su un impianto ora più moderno, efficiente e curato in ogni dettaglio tecnico.

Un impianto di ultima generazione.

Dietro lo spettacolo dei panorami innevati che si godono durante la risalita, si cela un profondo lavoro di ammodernamento. La società di gestione ha infatti approfittato della pausa autunnale per terminare il rinnovamento dell’impianto, sostituendo le vecchie strutture con modelli di ultima generazione. Un intervento guidato dai pilastri della trasparenza e della sicurezza, con l’obiettivo di offrire ai visitatori standard qualitativi sempre più elevati.

Il calendario delle aperture.

Funivia Malcesine-Monte Baldo: operativa da oggi, 23 dicembre 2025, fino al 1° marzo 2026.

Impianti Prada-Costabella: l’apertura è prevista per il prossimo 26 dicembre, con attività programmate fino all’11 gennaio 2026.